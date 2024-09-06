Лучшие смартфоны со складным дисплеем в 2024 году: характеристики и цены

Смартфоны со складным дисплеем продолжают набирать популярность, предлагая уникальные возможности и сочетание инновационного дизайна с мощными характеристиками. В 2024 году устройства привлекают внимание не только стильным внешним видом, но и продвинутыми функциями, которые открывают новые горизонты использования смартфонов.

Про лучшие складные смартфоны в 2024 году, их ключевые особенности и актуальные цены, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

Google Pixel 9 Pro Fold

Цена: 112 500 гривен

Небольшие, но значимые улучшения, внесенные Google в свой складной смартфон второго поколения, вывели его на передний план.

Google усовершенствовал свой дизайн, чтобы получить соотношение сторон, которое имитирует стандартные смартфоны Pixel 9, с привычным 6,3-дюймовым внешним дисплеем 20:9, который который легче использовать и держать.

Внутренний дисплей также имеет более квадратное соотношение сторон с немного большим пространством экрана, чем раньше. В целом, телефон имеет более премиальный вид и, безусловно, более отполированный внешний вид благодаря своей матовой задней панели и сатиновой металлической рамке.

Наряду с солидной производительностью и обновленным дизайном, Pixel 9 Pro Fold по-прежнему имеет лучшие камеры из всех складных телефонов, несмотря на отсутствие каких-либо аппаратных обновлений по сравнению с оригинальной версией.

Кроме того, инструменты редактирования изображений с искусственным интеллектом от Google, такие как Magic Editor, дают вам больше контроля над своими фотографиями, а эксклюзивное для Pixel программное обеспечение, такое как Made You Look, делает смартфон Google более привлекательным.

Плюсы:

Стильный дизайн

Камеры лучше, чем у конкурентов

Тоньше и легче, чем предыдущая модель

Минусы:

Дорогой

Некоторые программные сложности

Google Pixel 9 Pro Fold (фото: Engadget)

Samsung Galaxy Z Fold 6

Цена: 54 500 гривен

Этот смартфон остается одним из самых универсальных и всесторонних примеров большого премиального складного телефона.

Его новый чип Snapdragon 8 Gen 3 обеспечивает высокую производительность и улучшенную энергоэффективность, в то время как его усиленный алюминиевый корпус заметно легче, чем раньше (и немного более прочный).

Также есть новый ультраширокоугольный датчик камеры и множество функций на основе искусственного интеллекта, разбросанных по всему телефону.

Кроме того, Z Fold 6 остается одним из немногих складных устройств с поддержкой стилуса, хотя вам придется заплатить дополнительно за Samsung S Pen. Возможно, самым большим недостатком является то, что последний флагман Samsung теперь стоит на 100 долларов больше, чем его предшественник.

Плюсы:

Супер яркий и красочный дисплей

Еще более легкий корпус

Отличное время автономной работы

Поддержка стилуса

Более прочный корпус

Минусы:

Дороже, чем раньше

Та же основная камера, что и у двух предыдущих Z Fold

S Pen не включен

Скорость зарядки могла бы быть быстрее

Samsung Galaxy Z Fold 6 (фото: Engadget)

OnePlus Open

Цена: 65 600 гривен

Для тех, кто хочет большой складной телефон, который не является слишком дорогим, OnePlus Open является очень интересным вариантом. Его чип Snapdragon 8 Gen 2 предлагает аналогичную производительность, что и Z Fold 5, но Open имеет дисплеи, которые являются немного больше и ярче.

Он также тоньше и легче, в то время как оснащен более крупной батареей, и его программное обеспечение Open Canvas обеспечивает инновационный плиточный интерфейс для многозадачности.

Конечно, его тройной модуль задней камеры является громоздким, но качество изображения такое же хорошее, если не лучше, чем у Z Fold 5.

Плюсы:

Более доступный, чем у конкурентов

Хорошая производительность

Более тонкий и легкий дизайн

Хорошее время автономной работы

Минусы:

Громоздкий массив задних камер

OnePlus Open (фото: Engadget)

Samsung Galaxy Z Flip 6

Цена: 40 900 гривен

Samsung Galaxy Z Flip 6 имеет улучшенную камеру и более крупную батарею по сравнению со своим предшественником. Эти две спецификации сами по себе делают последний Galaxy flip-phone более привлекательным вариантом, перед лицом конкурирующих флагманских телефонов.

Переход от 12-мегапиксельной к 50MP камере означает, что вы можете выбрать для захвата больше деталей или эффективно обрезать для цифрового зума. Передний экран имеет достаточно места для кадрирования ваших селфи-снимков, и новая функция Auto-Zoom означает, что она может даже кадрировать неконтролируемые групповые снимки для вас.

Фотография дополняется улучшенными инструментами редактирования фото с искусственным интеллектом от Samsung, которые гораздо проще в использовании.

Z Flip 6 теперь имеет мощный Snapdragon 8 Gen 3, поэтому он такой же мощный, как S24 Ultra и Z Fold 6. Разверните основной экран, и вы увидите такой, который ярче, чем когда-либо (до 2600 нит).

Samsung говорит, что это его самый яркий складной дисплей на сегодняшний день, что делает его более удобным в использовании и чтении на улице.

Дизайн не сильно изменился, и акцент на новом программном обеспечении с искусственным интеллектом и трюках идет за счет ограниченной полезности переднего экрана. Он все еще так же карманный, как и всегда, и по-прежнему является самым популярным складным устройством на сегодняшний день.

Плюсы:

Лучшие камеры

Более длительное время автономной работы

Веселые трюки с генеративным искусственным интеллектом

Минусы:

Дороже своего предшественника

Дизайн почти идентичен прошлому

Ограниченная полезность переднего экрана

Медленная зарядка

Samsung Galaxy Z Flip 6 (фото: Engadget)

Motorola Razr 40 Ultra

Цена: 29 999 гривен

Motorola Razr 40 Ultra может не быть столь же сложным, как Galaxy Z Flip 5, но то, что ему не хватает в технологиях, он компенсирует своей индивидуальностью. Он доступен в трех цветах, а пурпурная модель имеет заднюю панель из мягкой веганской кожи.

Кроме того, его внешний дисплей имеет аккуратный вырез, который охватывает его камеры, и по сравнению со складным флип-стилем Samsung, он фактически немного легче в использовании. Нет необходимости возиться с дополнительными настройками, чтобы просто просмотреть все ваши любимые приложения для Android.

Для тех, кто ностальгирует по оригинальному Razr из начала 2000-х, Moto даже включил пасхальное яйцо, которое включает в себя ретро-пользовательский интерфейс.

К сожалению, его водостойкость намного менее существенна, так как она рассчитана только на то, чтобы выдерживать пролития или небольшие брызги.

Плюсы:

Полезный и просторный внешний дисплей

Складывается пополам, чтобы быть компактным

Может быть собственным штативом для фотографий или видео

Минусы:

Камеры не могут сравниться с флагманами

Долгосрочная долговечность и безопасность остаются проблемой

Motorola Razr 40 Ultra (фото: Engadget)

Moto Razr 40

Цена: 21 999 гривен

Motorola Razr 40 - это первая попытка компании сделать более доступный складной телефон в стиле флип. Это один из наименее дорогих вариантов в продаже сегодня.

Тем не менее, он имеет гораздо меньший 1,5-дюймовый внешний дисплей наряду с более медленным чипсетом Snapdragon 7 Gen 1 и несколько разочаровывающими камерами.

С другой стороны, он имеет тот же дисплей, что вы получите на более дорогом Razr 40 Ultra. Единственное отличие заключается в том, что он ограничен 144 Гц вместо 165 Гц из-за своего менее мощного процессора.

Аналогично пурпурной модели Razr +, все цвета базового Razr (Sage Green, Vanilla Cream, Summer Lilac) поставляются с мягкой веганской кожей сзади.

Плюсы:

Более доступный складной телефон

Достойное время автономной работы

Тактильная мягкая отделка

Минусы:

Незаметный внешний экран

Не впечатляющие камеры

Moto Razr 40 (фото: Engadget)