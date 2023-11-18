Библиотекарша дала новую жизнь древней украинской песне, о которой почти все забыли

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал молодой артистки предлагает вам послушать свежее исполнение композиции, о которой многие забыли.

Что известно о песне "Маєран "

Эта шутливая и веселая песня, говорит Ирина, - посвящение ее бабушке Розалии Кот, которая была лемкиней.

В видео молодая библиотекарша-певица появляется в платье из вышитых бабушкиных подушек и лемковской горсетке, доставшейся в наследство от прабабушки

"Песня была выпущена для популяризации украинской культуры. А именно для ознакомления с этноафической группой - лемками и их культурным наследием. В клипе снималась в двух образах. На первом - в лемковском украшении из бисера - кривули. Второй образ - унаследованная горсетка от прабабушки, лемкини Марии. Также гофрированная юбка, похожая на ту, что носили лемкини, а обувь похожа на лемковскую. Этим я хотела показать, какие украинцы замечательные и разные. И талантливые", - комментирует Ирина.

Она уверена, что "песня - мощный инструмент, ярко рассказывающий о культуре, истории и обычаях целого народа".

"Наша обязанность беречь и популяризировать ее. Особенно, когда эта песня наших предков", - заключает девушка.