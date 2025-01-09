Apple готовит неожиданный хит 2025 года: что известно о новом гаджете

Чего ожидать от AirTag 2

Ключевые изменения, которые появятся в новом поколении трекера:

Улучшенный чип Ultra Wideband (UWB)

Увеличенная дальность действия

Новый дизайн, который усложнит удаление динамика

По данным аналитика Мин-Чи Куо и Bloomberg, ожидается, что AirTag 2 будет выпущен в этом году.

Наиболее ожидаемое улучшение - это доработка функции Precision Finding (Точное определение местоположения). Эта функция позволяет находить потерянный AirTag с помощью сочетания Bluetooth и сверхширокополосного чипа (UWB). Однако сейчас она работает только в идеальных условиях и на ограниченном расстоянии.

Согласно информации Bloomberg, в AirTag 2 дальность действия Precision Finding увеличится в три раза. Сейчас эта функция работает на расстоянии от 10 до 30 метров, а в новой версии будет действовать на 30–90 метров. Это стало возможным благодаря обновленному чипу UWB, который уже используется в iPhone 15.

Почему это важно?

На данный момент самый простой способ найти потерянный предмет - включить звук на AirTag. Однако звук помогает лишь определить общий маршрут. Улучшенная Precision Finding позволит точно найти предмет даже на большем расстоянии. Это значительно повысит удобство использования и сделает AirTag 2 еще более востребованным устройством.

Apple AirTag (фото: 9to5Mac)