Apple готовит неожиданный хит 2025 года: что известно о новом гаджете

С момента выхода в апреле 2021 года трекер AirTag от Apple стал настоящим хитом. В этом году Apple выпустит AirTag 2 - первое обновление устройства, которое может стать незаметным, но большим успехом для компании.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.
Ключевые изменения, которые появятся в новом поколении трекера:
По данным аналитика Мин-Чи Куо и Bloomberg, ожидается, что AirTag 2 будет выпущен в этом году.
Наиболее ожидаемое улучшение - это доработка функции Precision Finding (Точное определение местоположения). Эта функция позволяет находить потерянный AirTag с помощью сочетания Bluetooth и сверхширокополосного чипа (UWB). Однако сейчас она работает только в идеальных условиях и на ограниченном расстоянии.
Согласно информации Bloomberg, в AirTag 2 дальность действия Precision Finding увеличится в три раза. Сейчас эта функция работает на расстоянии от 10 до 30 метров, а в новой версии будет действовать на 30–90 метров. Это стало возможным благодаря обновленному чипу UWB, который уже используется в iPhone 15.
На данный момент самый простой способ найти потерянный предмет - включить звук на AirTag. Однако звук помогает лишь определить общий маршрут. Улучшенная Precision Finding позволит точно найти предмет даже на большем расстоянии. Это значительно повысит удобство использования и сделает AirTag 2 еще более востребованным устройством.
Apple AirTag (фото: 9to5Mac)
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