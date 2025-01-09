RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Apple готовит неожиданный хит 2025 года: что известно о новом гаджете

Этот новый продукт Apple может стать неожиданным хитом 2025 года (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

С момента выхода в апреле 2021 года трекер AirTag от Apple стал настоящим хитом. В этом году Apple выпустит AirTag 2 - первое обновление устройства, которое может стать незаметным, но большим успехом для компании.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.

Чего ожидать от AirTag 2 

Ключевые изменения, которые появятся в новом поколении трекера: 

  • Улучшенный чип Ultra Wideband (UWB) 
  • Увеличенная дальность действия 
  • Новый дизайн, который усложнит удаление динамика 

По данным аналитика Мин-Чи Куо и Bloomberg, ожидается, что AirTag 2 будет выпущен в этом году.  

Наиболее ожидаемое улучшение - это доработка функции Precision Finding (Точное определение местоположения). Эта функция позволяет находить потерянный AirTag с помощью сочетания Bluetooth и сверхширокополосного чипа (UWB). Однако сейчас она работает только в идеальных условиях и на ограниченном расстоянии. 

Согласно информации Bloomberg, в AirTag 2 дальность действия Precision Finding увеличится в три раза. Сейчас эта функция работает на расстоянии от 10 до 30 метров, а в новой версии будет действовать на 30–90 метров. Это стало возможным благодаря обновленному чипу UWB, который уже используется в iPhone 15. 

Почему это важно? 

На данный момент самый простой способ найти потерянный предмет - включить звук на AirTag. Однако звук помогает лишь определить общий маршрут. Улучшенная Precision Finding позволит точно найти предмет даже на большем расстоянии. Это значительно повысит удобство использования и сделает AirTag 2 еще более востребованным устройством. 

Apple AirTag (фото: 9to5Mac)

У нас также есть материал о том, какие устройства сможет выпустить Apple в 2025 году.

А еще мы писали, что будущий iPhone 17 может получить полный редизайн камеры.

Читайте РБК-Украина в Google News
AppleГаджеты