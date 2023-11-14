Apple собирается выпустить совершенно новый iPad Air: первые подробности
Согласно информации известного аналитика Мин-Чи Куо, Apple планирует расширить свой линейный ряд планшетов в следующем году с представлением нового iPad Air. Это будет дополнение к коллекции тонких и легких устройств, но с увеличенным 12,9-дюймовым экраном.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт MacRumors.
Что известно о новом iPad Air
Большой iPad Air ожидается в первом квартале, параллельно с обновленной базовой модели Air. Оба устройства будут приоритетными в планах развития Apple.
Согласно инсайдерской информации, 12,9-дюймовая версия будет оснащена ЖК-экраном, хотя не получит панель miniLED, как у текущих iPad Pro.
Однако ожидается, что дисплей станет более отзывчивым и современным благодаря ряду других улучшений по сравнению с текущим iPad Air.
Куо предполагает, что Apple намерена компенсировать отсутствие значительных изменений в линейке iPad в текущем году, обновив все ключевые модели в следующем году.
Apple выпустит новый iPad (иллюстрация: cimp.ac.in)
После выпуска Air планируется анонсировать iPad Pro с OLED-панелями и чипом M3, возможно, уже во втором квартале 2024 года.
На заключительном этапе производственного плана Apple на 2024 год планируются выходы iPad mini и iPad 11 поколения, новой версии самого доступного планшета.
Это изменение приведет к прекращению выпуска iPad 9 поколения, который на сегодняшний день все еще представлен в официальных розничных магазинах.
Согласно прогнозам Куо, эти изменения приведут к небольшому увеличению поставок iPad по сравнению с текущим годом, и он предполагает, что объем продаж в 2024 году составит около 52-54 миллионов единиц.
Для сравнения, в успешном для компании 2022 года было реализовано 63 миллиона планшетов.
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