Апельсиновый сок нельзя пить по утрам: эксперт назвала причину

Апельсиновый сок на завтрак стал красивой картинкой во многих фильмах. И считалось, что этот сок самый полезный для организма по утрам. Однако медики уверяют, что это не так.

Почему не стоит пить апельсиновый сок на завтрак, рассказала нутрициолог и диетолог Вера Хорунжа.

Почему не стоит пить апельсиновый сок на завтрак

Как объясняет специалист, после пробуждения наш организм требует регидратации (насыщения организма жидкостью), так как всю ночь мы не получали воду. Но сладкий сок для нашего желудка рано утром - агрессивная среда.

Цитрусовые очень богаты на кислоты и это может вызвать проблемы с пищеварением, а у людей с болезнями желудка - серьезные проблемы.

"Но, если с вашим желудком все в порядке, то кислота вам не навредит, так как pH желудка выше, чем у цитрусовых", - пояснила Вера Хорунжа.

Нутрициолог отметила, что более опасны для организма рано утром не кислоты, а сахар, который содержится в соке. И тут речь идет и о магазинном соке, и о свежевыжатом.

"В соке много сахара, а попадая в организм при пустом желудке, он быстро всасывается в кровь, вырабатывая больше инсулина, чем его нужно для нормальной работы организма. Консервированный сок из магазина содержит еще большую дозу сахара. Такой сон вреден и не содержит полезных веществ, которые есть в свежем фрукте", - рассказала эксперт.

В стакане магазинного сока содержится столько же сахара, сколько и в стакане газированного напитка, то есть 10 г на 100 мл.

Вера Хорунжа подчеркнула, что такие напитки не стоит употреблять по утрам, когда вы только проснулись. Прием такой дозы сахара может вызвать гипогликемию. Через несколько часов сахар опустится, и мозг снова попросит сахар.

Поэтому, если вы проснетесь в 7 утра и на завтрак выпьете стакан сока, то уже к 10 вы снова захотите есть.

Чем полезен апельсиновый сок и когда его пить

В апельсиновом соке большое количество витамина С, который мы получаем из пищи или таблеток и его организм самостоятельно не вырабатывает. Этот витамин важен для работы иммунной системы и правильного усвоения кальция в костях.

Стакан апельсинового сока в 200 мл почти покрывает суточную дозу витамина С. А это помогает не только укрепить иммунитет, но и снижает уровень плохого холестерина, помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает кожу.

"Пейте сок после обеда. Это более полезно, чем на завтрак. Не нужно пить сок перед тренировкой - сахар повысится, вы рискуете получить пик гипогликемии, который после тренировки снизится, и соответственно, вы почувствуете себя плохо. Самое правильное - выпить стакан сока или съесть фрукт после физических нагрузок", - рекомендует нутрициолог.

Также она советует просто почистить фрукт и съесть его - это добавит клетчатки и в целом фрукте меньше калорий. Если же вы любитель сока, то не пейте больше одного стакана.