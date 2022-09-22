Апельсиновий сік не можна пити вранці: експерт назвала причину

Апельсиновий сік на сніданок став гарним малюнком у багатьох фільмах. І вважалося, що цей сік найкорисніший для організму вранці. Проте медики запевняють, що це негаразд.

Чому не варто пити апельсиновий сік на сніданок, розповіла нутриціолог та дієтолог Віра Хорунжа.

Чому не варто пити апельсиновий сік на сніданок

Як пояснює фахівець, після пробудження наш організм вимагає регідратації (насичення організму рідиною), оскільки всю ніч ми не отримували воду. Але солодкий сік для нашого шлунка рано-вранці - агресивне середовище.

Цитрусові дуже багаті на кислоти й це може викликати проблеми із травленням, а у людей із хворобами шлунка – серйозні проблеми.

"Але якщо з вашим шлунком все гаразд, то кислота вам не нашкодить, тому що pH шлунка вище, ніж у цитрусових", - пояснила Віра Хорунжа.

Нутриціолог зазначила, що більш небезпечні для організму рано-вранці не кислоти, а цукор, який міститься в соку. І тут йдеться і про магазинний сік, і про свіжий.

У соку багато цукру, а потрапляючи в організм при порожньому шлунку, він швидко всмоктується в кров, виробляючи більше інсуліну, ніж його потрібно для нормальної роботи організму. Консервований сік з магазину містить ще більшу дозу цукру. Такий сон шкідливий і не містить корисних речовин, які є у свіжому фрукті", – розповіла експерт.

У склянці магазинного соку міститься стільки ж цукру, скільки й у склянці газованого напою, тобто 10 г на 100 мл.

Віра Хорунжа наголосила, що такі напої не варто вживати вранці, коли ви тільки прокинулися. Прийом такої дози цукру може спричинити гіпоглікемію. За кілька годин цукор опуститься, і мозок знову попросить цукор.

Тому, якщо ви прокинетеся о 7 ранку і на сніданок вип'єте склянку соку, то вже до 10 ви знову захочете їсти.

Чим корисний апельсиновий сік і коли його пити

В апельсиновому соку велика кількість вітаміну С, який ми отримуємо з їжі або таблеток, і його організм самостійно не виробляє. Цей вітамін важливий для роботи імунної системи та правильного засвоєння кальцію в кістках.

Склянка апельсинового соку у 200 мл майже покриває добову дозу вітаміну С. А це допомагає не лише зміцнити імунітет, а й знижує рівень поганого холестерину, допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань, покращує шкіру.

"Пийте сік після обіду. Це корисніше, ніж на сніданок. Не потрібно пити сік перед тренуванням - цукор підвищиться, ви ризикуєте отримати пік гіпоглікемії, який після тренування знизиться, і відповідно, ви відчуєте себе погано. Найправильніше - випити склянку соку або з'їсти фрукт після фізичних навантажень", - рекомендує нутриціолог.

Також вона радить просто почистити фрукт і з'їсти його - це додасть клітковини й в цілому фрукті менше калорій. Якщо ж ви любитель соку, то не пийте більше однієї склянки.