Скандальная звезда "Супермамы" снимает дом за 200 тысяч: как он выглядит
Известная блогерша Стася Макеева, которая в сентябре этого года во второй раз стала мамой, похвасталась, что они с семьей переехали в новый дом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram девушки.
Она опубликовала несколько фото в сториз, на которых позирует с дочерью Мишель.
"Мы переехали в новый дом. Многие уже это заметили", - отметила блогерша.
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Также она написала, что переезд семье обошелся очень дорого: они покупали новую бытовую технику, ковры, зеркала и многое другое.
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Зато теперь, по ее словам, всем членам семьи хватает места. На фото можно увидеть двухэтажный дом с бассейном и террасой на втором этаже. Оренда такого особняка стоит около 4,5 тысяч долларов в месяц.
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Кто такая Стася Макеева
Настоящее имя блогерши - Анастасия, ей 25 лет. Девушка родилась и выросла в Харькове.
Замужем за Александром Буряком. Вместе пара воспитывает 3-летнюю дочь Мишель и сына Марселя, который родился 13 сентября 2024 года в результате кесаревого сечения.
Прославилась благодаря телешоу "Супермама". Там она рассказала, что сейчас зарабатывает больше своего мужа, так как его бизнес пострадал из-за полномасштабной войны.
Также она рассказывала, что зарабатывает благодаря рекламным интеграциям около 30 тысяч долларов в месяц.
Выпуск с блогершей в проекте "Супермама" набрал почти 5 миллионов просмотров на Youtube. В Instagram за ней следят 1 миллион пользователей, у TikTok - более 2 миллионов.
К слову, Макеева часто записывает видео с блогером Олегом Машуковским, который недавно продемонстрировал результаты своего похудения.
Стася с мужем и детьми (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)