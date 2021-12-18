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"Антонов" побудує для українських рятувальників протипожежний літак: характеристика і відео

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Субота 18 грудня 2021 13:01
"Антонов" побудує для українських рятувальників протипожежний літак: характеристика і відео Фото: "Антонов" поставить рятувальникам протипожежний літак АН-32П (dsns.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Держпідприємство "Антонов" створить для спеціального загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України протипожежний літак АН-32П.

Про це 18 грудня передали в прес-службі рятувальників.

"Антонов", що входить до складу "Укроборонпрому", уклав відповідний контракт. А також між Концерном і МВС України був підписаний меморандум про співпрацю і взаємодію, спрямований на створення Європейського авіаційного хаба пожежної безпеки.

Як зазначив глава міністерства Денис Монастирський, цього року Україна отримала кілька закликів про допомогу від низки країн.

"Туреччина, Італія і Греція просили наших фахівців допомогти в гасінні пожеж. За результатами такої співпраці МВС прийняло рішення купити ще один літак, який дозволить ефективно боротися з пожежами. Тому ми хочемо замовити виготовлення ще одного літака АН-32П", - пояснив чиновник.

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Українські рятувальники отримають від "Антонова" протипожежний літак АН-32П (фото: dsns.gov.ua)

Також Монастирський наголосив, що міжнародні партнери, всі як один, сказали, що українські літаки були кращі - вони могли набрати найбільшу кількість води:

"Наші авіатори працювали в найскладніших умовах, у важкодоступних місцях, у горах. Хоча там були літаки з усього світу", - додав він.

Так, в кінці липня і в серпні цього року під час гасіння пожеж в Туреччині українські літаки АН-32П виконали 133 польоти і здійснили 124 скидання води на осередки пожеж (992 т).

&quot;Антонов&quot; побудує для українських рятувальників протипожежний літак: характеристика і відео

Протипожежний літак Ан-32П (фото: скріншот з відео)

Характеристики протипожежного літака

Літак Ан-32П призначений для гасіння лісових пожеж, транспортування і десантування пожежних і спеціального спорядження, обладнання та вантажів, необхідних для їх роботи.

Він здатний нести з собою близько 8 тисяч літрів вогнегасної рідини в 4 зовнішніх змінних баках. Скидати рідину можна як одночасно з усіх ємностей, так і кожної окремо із заданим проміжком часу.

Крейсерська швидкість Ан-32П становить 450 км/год, його радіус дії - 150 км.

Відео: "Антонов" створить для ДСНС України новий протипожежний літак Ан-32П

Раніше повідомлялося, що у 2022 році Україна отримає 50 гелікоптерів французького виробництва Aurbus Helicopters, які використовуватимуться для транспортування донорських біоматеріалів, а також для захисту від лісових пожеж.

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АНТК им. Антонова ДСНС Авіація України
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