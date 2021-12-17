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Україна отримає 50 французьких гелікоптерів Aurbus у 2022 році, - МВС

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Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 10:07
Україна отримає 50 французьких гелікоптерів Aurbus у 2022 році, - МВС Фото: Україна отримає 50 французьких гелікоптерів Aurbus у 2022 році (facebook.com/moden.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У наступному році Україна отримає 50 гелікоптерів французького виробництва Aurbus Helicopters. Їх будуть використовувати для транспортування донорських біоматеріалів, а також для убезпечення від лісових пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського у Facebook.

"На наступний рік маємо дуже амбітні плани на якісне оснащення технікою та статус найбільшого у Європі парку авіатехніки.Так, ми отримаємо 50 сучасних гелікоптерів французького виробництва Aurbus Helicopters" - написав Монастирський.

Він зазначив, що буде збудований Ситуаційний центр моніторингу, який аналізуватиме супутникові термознімки та допоможе ліквідувати природні пожежі на ранній стадії.

"Уся ця техніка забезпечуватиме реалізацію двох надважливих проектів - "Єдиний аеромедичний простір" та "Європейський хаб пожежної безпеки", - уточнив Монастирський.

Зокрема,"Єдиний аеромедичний простір", за ого словами, допоможе покрити карту України пунктами базування гелікоптерів для аеромедичної евакуації і транспортування донорських біоматеріалів.

Разом з тим "Європейський хаб пожежної безпеки" допоможе попередити до 90% лісових пожеж використовуючи протипожежні літаки вітчизняного виробництва ДП "Антонов".

Фото: Україна отримає 50 французьких гелікоптерів Aurbus у 2022 році (facebook.com/moden.ua)

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Міністерство внутрішніх справ України
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