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Антоненко розповів про повернення додому до коханої дружини та дітей (відео)

Новость на русском → Києва, Середа 05 травня 2021 22:21
Антоненко розповів про повернення додому до коханої дружини та дітей (відео) Фото: Андрій Антоненко звільнений під домашній арешт (Герман Крігер, Watchers.Media, facebook.com/FreeAntonenko)
Автор: Володимир Костирін

Андрій Антоненко зізнався, що після звільнення з СІЗО під цілодобовий домашній арешт тепер знову звикає до своєї квартири, в якій не був 505 днів. Музиканта і ветерана АТО привезли додому минулої п'ятниці на поліцейській машині вже з електронним браслетом.

Про це 5 травня передає ТСН.

Щоб пристрій не натирав ногу татові, діти Riffmaster дбайливо підв'язали його гумками для волосся.

За словами дружини Антоненко Світлани, їх син Вітя і дочка Варя до повернення батька ставляться зараз дуже щемливо.

"Вони до Андрія підходять дуже тихо, обіймають і просто мовчать", - розповіла вона.

Світлана також додала, що після півтора року життя під судами та СІЗО мріє лише про тишу і спокій.

Антоненко розповів про повернення додому до коханої дружини та дітей (відео)

Андрій Антоненко вдома з сім'єю (фото: facebook.com/FreeAntonenko)

Ріф каже, що за ці кілька днів вдома після виходу з ізолятора вже встиг зламати ліжко, насолодився домашньою кухнею в колі сім'ї, і готується боротися далі, доводячи свою невинність у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета в Києві.

"Намагаюся тримати розум холодним", - сказав військовий.

Антоненко прокоментував скандальний судовий процес і зазначив, що "вся ця історія перейшла всі грані маразму".

Ріф розповів, що слідчим і прокурорам було поставлено завдання розкрити гучне вбивство, а вони через безсилля в цій ситуації перетворили справу на фарс.

"Безвольні люди, які просто сидять і виконують злочинний наказ. Виконуючи той злочин, який їм спустило керівництво. А потім це керівництво буде їх сікти, що це вони винні", - упевнений Антоненко.

Наступне засідання у справі Шеремета відбудеться через два тижні.

Відео: Андрій Антоненко розповів про своє повернення додому з СІЗО

Як повідомлялося, раніше Антоненко висловився про звільнення з СІЗО прямо в залі суду, і в мережі з'явилося емоційне відео.

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Новини України Життя подозреваемые домашний арест Павло Шеремет
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