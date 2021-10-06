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Антициклон в Україні затримається, але штормові пориви вітру накриють півкраїни

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в четвер, 7 жовтня, буде ще обумовлена впливом антициклону, при цьому штормові пориви вітру розширять свою географію, "захопивши" нові регіони.

Про це йдеться в прогнозі синоптика Наталки Діденко в Facebook.

Так, пориви вітру близько 15 метрів на секунду очікуються в західній частині України, в Криму, Приазов'ї, в більшості східних областей, а також в Херсонській і Дніпропетровській областях.

Опади в четвер не прогнозуються.

У нічні години в країні температура повітря буде низька: близько +1... +7 градусів. Також місцями будуть заморозки (крім крайнього півдня та Закарпатської області).

Вдень 7 жовтня стовпчики термометрів в середньому в Україні показуватимуть близько +10... +15 градусів, а найтепліше буде на Закарпатті - до +19 градусів.

У Києві в четвер дощі малоймовірні, вночі в околицях можливі заморозки, вдень потеплішає до +13 градусів.

В Укргідрометцентрі попередили, що пориви вітру в більшості західних і південно-східних областей 7 жовтня будуть досягати навіть 20 метрів на секунду, через що оголошено I рівень небезпеки ("жовтий").

Карта погоди в Україні 7 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, чи чекати українцям у жовтні раннього снігу та морозів.

Також ми писали про те, яка прогнозується погода взимку 2021-2022.

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