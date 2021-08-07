Антициклон в Україні "потіснить" атмосферні фронти: синоптики розповіли про зміну погоди

Дощитиме в суботу, 7 серпня, в східних, південних, деяких центральних і північних областях. А на решті частини території країни очікується тепла сонячна погода з комфортною температурою повітря.

У неділю, 8 серпня, грозові дощі прогнозуються тільки в Харківській, Луганській, Донецькій областях та Криму. У всіх інших регіонах - без опадів.

У понеділок, 9 серпня, ситуація зміниться - місцями в західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами, в окремих районах буде град і шквали 15-20 м/с. На решті частини країни буде сухо.

Згідно з прогнозом синоптиків, протягом вихідних днів атмосферні фронти ще впливатимуть на деякі райони Лівобережжя та центральних областей, поступово зміщуючись у східному напрямку, але на більшу територію України вже поширюватиме вплив антициклону з південного заходу - відповідно погода переважно буде сонячною з комфортними значеннями температури.

Температура повітря в суботу на півдні та сході країни в денний час складе близько +28... +34 градусів, у північних та центральних областях стовпчики термометрів покажуть +25... +29 градусів, у західних регіонах буде близько +24... +27 градусів.

У неділю термометри на заході України покажуть вже +26... +32 градусів, в центрі та на півночі країни буде близько +26... +29 градусів, у східних областях температура повітря прогнозується близько +30... +34 градусів, в південних регіонах буде +29... +32 градусів.

Відео: метеокарта погоди в Україні на 7-9 серпня