Антитренды в одежде 2025 года: что не нужно носить

Длинная джинсовая юбка

Длинные юбки постепенно теряют популярность, хотя их востребованность зависела от сезона. На протяжении последних лет они оставались на вершине модных тенденций, но, по словам инсайдеров, интерес к этому фасону постепенно угасает.

Длинная джинсовая юбка (фото: instagram.com/yowebstore)

Массивная обувь

Массивная обувь постепенно теряет свой статус модного тренда. Даже Демна Гвасалия, который ранее активно использовал этот стиль в коллекциях Balenciaga, все чаще избегает его на своих показах. Хотя еще несколько сезонов назад кроссовки XXL пользовались большой популярностью, теперь они уступают место другим моделям.

Массивная обувь (фото: instagram.com/ok_fashion_ua)

Карго

То, что когда-то было чрезвычайно популярным, уже теряет свою актуальность в 2025 году. Например, карго больше не пользуются спросом и теперь ждут свой следующий период возрождения.

Карго (фото: instagram.com/an_store_ann)

Неоновые оттенки

Неоновые оттенки постепенно уходят в прошлое. Фэшн-сообщество всегда относилось к ним с осторожностью, ведь чрезмерное использование таких цветов легко создает перенасыщение. Впрочем, яркие палитры всегда будут оставаться символом определенных эпох, таких как 90-е.

Антитренды в одежде 2025 (фото: instagram.com/controversia.bateau)