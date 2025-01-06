Антитренды в одежде 2025 года: что не нужно носить

Мода постоянно меняется, и то, что еще недавно было на пике популярности, сегодня может выглядеть устаревшим. Чтобы выглядеть современно и актуально, важно знать, какие вещи стоит оставить в прошлом.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, какие тенденции стали антитрендами в 2025 году, и почему они уже не имеют места в вашем гардеробе.
Длинные юбки постепенно теряют популярность, хотя их востребованность зависела от сезона. На протяжении последних лет они оставались на вершине модных тенденций, но, по словам инсайдеров, интерес к этому фасону постепенно угасает.
Длинная джинсовая юбка (фото: instagram.com/yowebstore)
Массивная обувь постепенно теряет свой статус модного тренда. Даже Демна Гвасалия, который ранее активно использовал этот стиль в коллекциях Balenciaga, все чаще избегает его на своих показах. Хотя еще несколько сезонов назад кроссовки XXL пользовались большой популярностью, теперь они уступают место другим моделям.
Массивная обувь (фото: instagram.com/ok_fashion_ua)
То, что когда-то было чрезвычайно популярным, уже теряет свою актуальность в 2025 году. Например, карго больше не пользуются спросом и теперь ждут свой следующий период возрождения.
Карго (фото: instagram.com/an_store_ann)
Неоновые оттенки постепенно уходят в прошлое. Фэшн-сообщество всегда относилось к ним с осторожностью, ведь чрезмерное использование таких цветов легко создает перенасыщение. Впрочем, яркие палитры всегда будут оставаться символом определенных эпох, таких как 90-е.
Антитренды в одежде 2025 (фото: instagram.com/controversia.bateau)
Ранее жена Усика показала верхнюю одежду, которая точно должна быть в гардеробе каждой модницы.
Также Маша Ефросинина показала модный прием, как стилизовать серый пиджак.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-аккаунты controversia.bateau, an_store_ann, ok,_fashion_ua, yowebstore.