Антипасха и Красная горка 2025: точные даты, что нельзя делать, народные приметы

Красная горка - так называется народный праздник, который празднуется вместе с Антипасхой во второе воскресенье после Пасхи, 27 апреля. Какие приметы и традиции связаны с этим днем?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как возник праздник Красная горка и что нельзя делать в этот день.

Красная горка: что это за праздник

Антипасха, или Фомино воскресенье, празднуется на восьмой день после Пасхи. В церковном календаре этот день является особенным, ведь тогда Христос явился апостолу Фоме. Фома не поверил в Воскресение, пока сам не увидел ран Спасителя. После этой встречи он поверил, поэтому день назвали в его честь. Отсюда и выражение "Фома неверующий", которое живет в народе и по сей день.

Слово "Антипасха" с греческого переводится как "вместо Пасхи", а не "против Пасхи", как часто ошибочно считают. Это повторное празднование триумфа жизни над смертью, света над тьмой.

В народе неделю после Фоминого воскресенья называют Фомина неделя или Проводное воскресенье. В это время украинцы чествуют умерших, посещая кладбища и поминая родных.

Рядом с церковным праздником в этот день существует и народный - Красная горка. Этот праздник имеет дохристианские корни и связан с пробуждением весны. Название происходит от того, что гуляния устраивали на холмах, где быстрее всего таял снег.

На Красную горку девушки водили хороводы, пели песни и выбирали самую красивую среди себя. Ее украшали цветами и зеленью, будто чествуя богиню весны. Она дарила подружкам венки и лакомства, а сама исполняла обрядовые песни. Этот праздник символизирует красоту, молодость, любовь и пробуждение природы.

На Красную горку девушки поют и водят хороводы (фото: Freepik.com)

Что нельзя делать на Красную горку

В Красную горку и Проводное воскресенье, которое приходится на первое воскресенье после Пасхи, существуют как христианские, так и народные запреты.

Нельзя убирать на кладбище - разрешено лишь посетить могилы и помолиться.

Строго запрещено употреблять алкоголь, особенно на месте захоронения.

Не стоит приносить искусственные цветы или венки - лучше принести живые или высадить растения.

Не рекомендуется брать с собой на кладбище маленьких детей и беременных женщин.

Церковь отмечает, что не следует оставлять еду или напитки на могилах - лучше раздать милостыню тем, кто нуждается.

В этот день не стоит начинать новых дел или заниматься тяжелым физическим трудом. Также не следует ругаться, кричать или ссориться - это противоречит духу поминовения. Важно сохранять спокойствие, сдержанность и душевную тишину. Если кто-то просит о помощи - нельзя отказывать.

Народные приметы и традиции 27 апреля

Хорошим знаком считалось, если на этот день цветет рябина - ее веточку срывали и ставили дома, сохраняя как можно дольше.

В народе существовали приметы, связанные с погодой: красноватый рассвет предвещал жаркое и засушливое лето, ясная погода - теплое лето, а дождь и холод - холодное лето.

Плохим знаком считалось проводить день в одиночестве, поэтому даже на кладбище шли с семьей или соседями. Чтобы не остаться одиноким на целый год, желательно быть в этот день в кругу близких.

В этот день принято посещать могилы, вспоминая родных. В храмах заказывают панихиды и молятся за упокой душ умерших. Также принято раздавать милостыню и угощать куличами и пасхальными яйцами со словами молитвы за предков. Многие в этот день причащаются, чтобы духовно очиститься и почтить память умерших.