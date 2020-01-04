Антіекологічно: Меган Маркл потрапила в скандал через недоречний подарунок

Герцоги Сассекські були розкритиковані британською журналісткою
38-річна Меган Маркл та її 35-річний чоловік принц Гаррі поїхали відпочити в Канаду разом із семимісячним сином Арчі. Однак, навіть перебуваючи далеко від рідної домівки, вони зазнають критики з боку різних експертів та журналістів.
Відзначається, що герцоги Сассекські зупинилися в будинку російського олігарха, де влаштували свято для свого маленького хлопчика. В особняк прийшов Санта-Клаус та підніс Арчі в якості подарунка книги, конструктор і "сухий" басейн із м'ячиками.
Однак британська журналістка Лоурі Тернер впевнена, що подарунок, який подарували герцоги Сассекські своїй дитині, просто неприйнятний через велику кількість пластику.
"У цьому басейні використана просто жахлива кількість пластику. Купувати такий - значить персонально брати участь у" вбивстві "нашої планети!" - заявила з обуренням дівчина в прямому ефірі шоу Джеремі Вайна.
Джерела стверджують, що басейн був подарований шанувальниками, але й цей аргумент не змусив журналістку змінити свою думку. Вона лише заявила, що подібну річ було вкрай обурливо приймати в якості презенту.
Нагадаємо, що Меган Маркл приховала від громадськості важливий момент свого життя. Виявилося, що Маркл була заміжня за своїм бойфрендом, з яким зустрічалася 6 років. Інсайдер розповів, що стало причиною розлучення.