Антибіотики тільки за рецептом: з'явилися важливі нюанси нововведення

Чи є спосіб купити антибіотик без призначення лікаря?

Відповідь на це питання однозначна - ні. Купити антибіотики можна лише за призначенням лікаря.

Хто з лікарів може виписати е-рецепт на антибіотик?

Це може зробити будь-який лікар, який призначив антибіотики, як комунального медзакладу, так і приватного.



Чи потрібна декларація для отримання е-рецепта?

В НСЗУ відповіли, що для отримання електронного рецепта на антибіотики декларація не обовʼязкова.



В якій аптеці можна придбати ліки за е-рецептом?

Нині придбати необхідні ліки за рецептом можна у будь-якій аптеці. Важливо, що рецепт на антибіотик дійсний 30 днів.

Чи можна погасити е-рецепт частково, тобто придбати меншу кількість препарату, ніж вказана в рецепті?

Це можна зробити. При відпуску фармацевт поставить на інформаційній довідці штамп "Відпущено" та вкаже кількість відпущеного лікарського засобу. При повторному погашенні пацієнт зможе використати той самий рецепт.

Детальніше дивіться в роз'ясненні НСЗУ на відео: