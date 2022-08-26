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Антибиотики только по рецепту: появились важные нюансы нововведения

Фото: В Украине антибиотики отпускают только по рецепту (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине с 1 августа антибактериальные препараты, то есть антибиотики, можно купить исключительно по рецепту, выписанному врачом. Но некоторые важные нюансы до сих пор оставались невыясненными.

На самые популярные вопросы ответили в Национальной службе здоровья Украины.

Есть ли способ купить антибиотик без назначения врача?

Ответ на этот вопрос однозначен - нет. Купить антибиотики можно только по назначению врача.

Кто из врачей может выписать е-рецепт на антибиотик?

Это может сделать любой врач, который назначил антибиотики, как коммунального медучреждения, так и частного.

Нужна ли декларация для получения е-рецепта?

В НСЗУ ответили, что для получения электронного рецепта на антибиотики декларация не обязательна.

В какой аптеке можно приобрести лекарство по е-рецепту?

Сейчас приобрести необходимые лекарства по рецепту можно в любой аптеке. Важно, что рецепт на антибиотик действителен 30 дней.

Можно ли погасить е-рецепт частично, то есть приобрести меньшее количество препарата, чем указано в рецепте?

Это можно сделать. При отпуске фармацевт поставит на информационной справке штамп "Отпущено" и укажет количество отпущенного лекарственного средства. При повторном погашении пациент сможет использовать тот же рецепт.

Подробнее смотрите в разъяснении НСЗУ на видео:

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антибиотики