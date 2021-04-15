Антибіотикам додаткові ліки не потрібні: Комаровський зруйнував популярні міфи

Відомий український лікар Євген Комаровський спростував відомі омани з приводу призначення антибіотиків разом з іншими лікарськими препаратами. Він пояснив, чому таке поєднання ліків може стати надзвичайно ризикованим для дитячого організму.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Комаровський зазначив, що у своїй переважній більшості антибіотики – самостійні та самодостатні ліки. Препарати, які використовують для лікування дітей до одного року – нетоксичні й мають мінімум побічних ефектів. І зовсім не вимагають додаткових ліків. Він перерахував найвідоміші міфи про ліки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський назвав три найважливіших показники при коронавірусі, які говорять про те, що потрібно в лікарню.

А також розповідали про те, що Комаровський розкрив правду про одну "групі ризику" при коронавірусі.