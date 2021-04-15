Антибиотикам дополнительные лекарства не нужны: Комаровский разрушил популярные мифы
Известный украинский врач Евгений Комаровский опроверг известные заблуждения по поводу назначения антибиотиков вместе с другими лекарственными препаратами. Он объяснил, почему такое сочетание лекарств может стать чрезвычайно рискованным для детского организма.
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Комаровский отметил, что в своем подавляющем большинстве антибиотики – самостоятельные и самодостаточные лекарства. Препараты, которые используют для лечения детей до одного года – нетоксичны и имеют минимум побочных эффектов. И совершенно не требуют дополнительных лекарства. Он перечислил самые известные заблуждения о лекарствах.
- Не нужны лекарства "для иммунитета" - антибиотики не обладают угнетающим действием на иммунную систему.
- Вместе с антибиотиками не нужно принимать противогрибковые препараты – нет доказательств, что такие препараты оказывают профилактическое влияние и уменьшают возникновение грибковой инфекции.
- Вместе с антибиотиками не надо принимать "лекарства для кишечника". Связанное с антибиотиками угнетение полезных кишечных микробов, выраженное настолько, что это требует лечения, — явление достаточно редкое. Встречается оно при длительном применении антибиотиков широкого спектра действия, особенно тогда, когда прием антибиотика сопровождается экспериментами с питанием — насильственным кормлением, злоупотреблением жирной пищей. Тем не менее диета в сочетании с прекращением приема антибиотика — вполне достаточное лечение, поскольку кишечная флора восстанавливается очень быстро.
- Вместе с антибиотиками не надо принимать противоаллергические средства. Если этот антибиотик вызывает аллергическую реакцию, его следует немедленно отменить и назначить другой препарат. Все, чем может помочь противоаллергический препарат, — отодвинуть сроки появления симптомов и позволить ребенку принять несколько лишних доз ненужного лекарства.
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