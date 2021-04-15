Антибиотикам дополнительные лекарства не нужны: Комаровский разрушил популярные мифы

Известный украинский врач Евгений Комаровский опроверг известные заблуждения по поводу назначения антибиотиков вместе с другими лекарственными препаратами. Он объяснил, почему такое сочетание лекарств может стать чрезвычайно рискованным для детского организма.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Комаровский отметил, что в своем подавляющем большинстве антибиотики – самостоятельные и самодостаточные лекарства. Препараты, которые используют для лечения детей до одного года – нетоксичны и имеют минимум побочных эффектов. И совершенно не требуют дополнительных лекарства. Он перечислил самые известные заблуждения о лекарствах.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский назвал три важных показателя при коронавирусе, которые говорят о том, что нужно в больницу.

А также рассказывали о том, что Комаровский раскрыл правду об одной "группе риска" при коронавирусе.