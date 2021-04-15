ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Антибиотикам дополнительные лекарства не нужны: Комаровский разрушил популярные мифы

Новина українською → Четверг 15 апреля 2021 19:38
Антибиотикам дополнительные лекарства не нужны: Комаровский разрушил популярные мифы Фото: Врач разрушил мифы о приеме антибиотиков с другими лекарствами (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Известный украинский врач Евгений Комаровский опроверг известные заблуждения по поводу назначения антибиотиков вместе с другими лекарственными препаратами. Он объяснил, почему такое сочетание лекарств может стать чрезвычайно рискованным для детского организма.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Комаровский отметил, что в своем подавляющем большинстве антибиотики – самостоятельные и самодостаточные лекарства. Препараты, которые используют для лечения детей до одного года – нетоксичны и имеют минимум побочных эффектов. И совершенно не требуют дополнительных лекарства. Он перечислил самые известные заблуждения о лекарствах.

  • Не нужны лекарства "для иммунитета" - антибиотики не обладают угнетающим действием на иммунную систему.
  • Вместе с антибиотиками не нужно принимать противогрибковые препараты – нет доказательств, что такие препараты оказывают профилактическое влияние и уменьшают возникновение грибковой инфекции.
  • Вместе с антибиотиками не надо принимать "лекарства для кишечника". Связанное с антибиотиками угнетение полезных кишечных микробов, выраженное настолько, что это требует лечения, — явление достаточно редкое. Встречается оно при длительном применении антибиотиков широкого спектра действия, особенно тогда, когда прием антибиотика сопровождается экспериментами с питанием — насильственным кормлением, злоупотреблением жирной пищей. Тем не менее диета в сочетании с прекращением приема антибиотика — вполне достаточное лечение, поскольку кишечная флора восстанавливается очень быстро.
  • Вместе с антибиотиками не надо принимать противоаллергические средства. Если этот антибиотик вызывает аллергическую реакцию, его следует немедленно отменить и назначить другой препарат. Все, чем может помочь противоаллергический препарат, — отодвинуть сроки появления симптомов и позволить ребенку принять несколько лишних доз ненужного лекарства.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский назвал три важных показателя при коронавирусе, которые говорят о том, что нужно в больницу.

А также рассказывали о том, что Комаровский раскрыл правду об одной "группе риска" при коронавирусе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Доктор Комаровский антибиотики
LITE
Беременная жена Виктора Павлика показала фото на отдыхе: такие счастливые
Беременная жена Виктора Павлика показала фото на отдыхе: такие счастливые