Аномальне тепло і катаклізми: кліматолог дала прогноз на зиму

Температура зростає з вини людини

Як пояснила фахівець, підвищення температур до аномальних значень більшою мірою пов'язаний з людським фактором.

"Зростання температури більшою мірою обумовлене антропогенним фактором, тобто людською діяльністю і викидами парникових газів. Якщо до цього фактору додасться ще й підвищення сонячної активності, температура повітря може відчутно вирости. До середини XXI століття вона може збільшитися для України в середньому на 1,5 градуса в порівнянні з початком цього століття. Вкрай важливо не допустити такого або більшого підвищення температури. Адже коли температура підвищується на 2 градуси й більше, відбуваються незворотні зміни в екосистемах", - розповіла кліматолог.

Вона додала, що у 2020 році середня річна температура була вище кліматичної норми на 2,8 градуса. Це призвело до того, що зими та снігового покриву майже не було, а також викликало проблеми з водопостачанням.

"Спочатку у нас була велика посуха, а потім на Західній Україні відбулися великі повені. Пізніше - масштабні пожежі, які спостерігалися на тлі високої температури та дефіциту опадів. Всі ці процеси спостерігаються, коли температура повітря піднімається на 2 градуси та більше", - зазначила Віра Балабух.

Високі температури не означають посуху

Однак, вона пояснила, що потрібно розрізняти зміну термічного режиму і режиму зволоження.

"Вони безпосередньо не залежать один від одного, тобто зовсім не означає, що підвищення температури завжди супроводжується посухою. В Україні відбуваються цікаві процеси: на тлі високої температури (особливо в теплий період року) збільшується кількість днів без опадів. При цьому сумарна кількість опадів за цей період істотно не змінюється. В окремих регіонах України на тлі дуже високої температури опадів може не бути місяць, два і навіть більше. Після того випадає дощ - за пару годин двох-або тримісячна норма опадів! Одночасно з підвищенням температури збільшується інтенсивність опадів (вони стають більш потужними), збільшується тривалість бездощового періоду. Такі процеси у нас триватимуть і надалі", - пояснила фахівець.

Яка буде зима в цьому році?

Кліматолог зізналася, що скласти прогноз на найближчі кілька років неможливо, але вже зараз фахівці очікують середнє відхилення, тобто аномальні температури. В цілому зими в Україні істотно змінилися за останні роки.

"Суворість зими зменшується. Це характерно і для західних, і для східних областей України, хоча на сході традиційно у нас зима більш сувора. Але слід враховувати ще одну тенденцію. Хоча в цілому суворість зими зменшується, як і її тривалість, і кількість морозних днів, при цьому кількість днів з сильними морозами у нас залишається таким же, як раніше. Це теж проблема, тому що протягом зими у нас часто зберігаються плюсові температури, а, отже, у рослин навіть не припиняється період вегетації, але потім раптом йде заток холоду і мороз -20. В результаті ми за один-два дні втрачаємо наші плодові дерева, як сталося в цьому році. Те, що кількість днів з сильними морозами не змінюється на тлі збільшення температури, є великим викликом для сільського господарства, який вимагає вжити певних заходів, адаптуватися до нових умов, щоб надалі не втрачати врожаї", - пояснила кліматолог.

Вона також додала, що у 2021 році погода не перестає дивувати. Цей рік не став посушливим, а у квітні-червні опадів було достатньо. Літо стало дуже спекотним, хоча гроз та дощів було достатньо. Є ймовірність, що зима 2021 року теж виявиться аномально теплою.

Потрібно готуватися до можливих катаклізмів

"Зміна режиму зволоження призводить до двох проблем: з одного боку, мало води, але з іншого – в певні періоди багато води. Тобто можливі періоди, коли буде спостерігатися гострий дефіцит опадів, і періоди, коли, навпаки, деякі регіони можуть бути затоплені. Це стосується і Карпат, і південних областей. Цього року дуже страждали від цих явищ південні міста України, наприклад, Маріуполь. Ця проблема є і буде залишатися, і посилюватися. До цього слід готуватися всім галузям, які пов'язані з водою. Без води неможлива нормальна робота жодної галузі та просто життя", - пояснила Балабух.

Вона додала, що на голови жителів почнуть досить часто обрушуватися різні катаклізми.

"Збільшується кількість та інтенсивність небезпечних погодних явищ: потужні зливи, сильні вітри, висока пожежна небезпека. Більш потужними стають грози, в більш холодний період-ожеледь, налипання мокрого снігу, снігопади. Якщо взимку у нас температура повітря стає вище, то змінюються структура опадів, і вони випадають переважно у вигляді дощу або мокрого снігу. Налипання мокрого снігу завдає істотної шкоди, ламає дерева і дахи будинків", - додала кліматолог.

Також вона зазначила, що і високі температури можуть наробити біди, оскільки періоди аномальних температур стали збільшуватися.

"У нас зростає спека і підвищуються температури. У липні ми добре відчули на собі, що таке тривалий жаркий період. У цей час люди часто себе погано почувають, тому що зростає тепловий стрес і збільшується теплове навантаження. Все це вкрай негативно впливає на людський організм. Крім того, це стає великим навантаженням на електромережі, тому що всі намагаються встановити кондиціонери, щоб якось врятуватися від спеки. І електромережі часто не витримують такого навантаження, особливо коли це стосується великих міст і старих регіонів, де просто нікуди ставити нові трансформатори", - пояснила фахівець.