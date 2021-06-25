Аномально спекотна погода триватиме в Україні до вихідних

У вихідні місцями очікуються сильні грози, зливи. Руйнівні вітри, грози прийдуть до нас із заходу послабленими, але все-таки ще досить сильними. Зараз час відпусток, рух у південному та західному напрямку на дорогах інтенсивний, водіям рекомендується бути дуже обережними при сильному штормовому вітрі, зливах: якщо немає безпечного місця для зупинки, краще продовжувати повільний рух.

Фото: на вихідних в Україну прийдуть дощі і грози (pexels.com)

Західні області України у п'ятницю вдень ще в зоні спеки, денна температура повітря підніметься до +32. Ввечері 25 червня очікується сильна гроза, злива, можливо, град, пориви шквального вітру можуть досягати 15-24 м/сек. У вихідні можуть пройти грози та дощі, але не скрізь, місцями, температура впаде до +24.

У високогір'ї Карпат у вихідні денна температура вдень знизиться до +18...+20, місцями пройдуть грозові дощі.

У Закарпатті спека не поспішає зменшувати обороти, мінімальна температура буде в суботу +25, до понеділка знову стане +29...+30. У суботу пройдуть дощі.

На півдні України картина погоди відрізняється від загальної по країні. Температура повітря вдень не думає знижуватися, з п'ятниці по понеділок стабільно +28...+31, вночі +22...+23. Грози та дощі пройдуть у вихідні, не знизивши при цьому температуру повітря. Північно-західний вітер може досягнути 7 м/сек.

У Криму на узбережжі середня температура у вихідні +25...+27, у неділю в південній частині півострова пройдуть грозові дощі.

В Одесі максимальна температура +31 буде в суботу, сонячно. У неділю очікуються локальні дощі, температура до +28. У понеділок теж +28, хмарно з проясненнями, північно-західний вітер до 7 м/сек. Море прогріється до +21.

У східній Україні спекотно. В суботу у Луганську може бути вдень ​​+36. Але до вівторка повітря охолоне до +26 в Харкові, до +29...+30 в Луганській та Донецькій областях. Дощі пройдуть місцями в неділю та на початку тижня.

Центральна та північна Україна нарешті зітхне, африканська спека буде спадати поступово до понеділка, до температури +21...+25. В суботу ще жарко, до +33. У неділю та понеділок очікуються грози та дощі, які й сприятимуть зниженню температури повітря.

У Києві в п'ятницю та суботу спека до +33.. +34. Освіжить повітря грозовий дощ у неділю, денна температура спаде до +26. На початку тижня буде похмуро, пройдуть дощі, тиск знизиться, північно-західний вітер досягне швидкості 7,9 м/сек, а повітря охолоне до +23 до вівторка, 29 червня. Вода в Дніпрі стане ще тепліше, +23.