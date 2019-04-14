Українці відсьогодні можуть подорожувати до Таїланду без віз

Ілюстративне фото (УНІАН)

Українці можуть перебувати в Таїланді до 30 діб без віз

Починаючи з 14 квітня 2019 громадяни України мають право відправитись у подорож до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент консульської служби МЗС України в Facebook.

В департаменті повідомили, що для поїздки необхідно мати закордонний біометричний або небіометричний паспорт, а строк перебування в країні становить до 30 діб.

"Для перебування на території Таїланду строком більше 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу у відповідному дипломатичному представництві або консульській установі", - заявили в Департаменті консульської служби.

Також вони нагадали, що при подорожі необхідно дотримуватись законодавства держави, на території якої знаходишся.

"Також нагадуємо, що громадяни України при поїздках за кордон мають бути застраховані", - наголосили в Департаменті консульської служби.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українці зможуть подорожувати до Таїланду без віз вже у квітні. З 14 квітня в'їзд до Таїланду можливий із будь-яким паспортом на 30 днів.