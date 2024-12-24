Анна Тринчер откровенно заговорила о планах на материнство

Так, по словам исполнительницы, решение стать матерью требует не только времени, но и эмоциональной зрелости, внутренней готовности и искреннего желания.

Пока что, говорит Анна, этого всего у нее нет.

"Я глубоко ценю роль матери и восхищаюсь теми, кто уже выбрал этот путь. Но сейчас я нахожусь на том этапе жизни, когда не вижу себя в этой роли", - призналась артистка.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Также знаменитость добавила, что ей хотелось бы создать для своего ребенка среду, в которой он чувствовал бы себя свободным, принятым и окруженным поддержкой и пониманием.

"Я за честное и открытое общение, построенное на взаимоуважении и доверии, которое поможет ребенку раскрыть свой потенциал", - сказала певица.

Что известно о личной жизни Анны Тринчер

Первой любовью Анны Тринчер стал актер и блогер Богдан Осадчук. Их отношения длились несколько лет, после чего пара решила разойтись. Впоследствии, по словам певицы, она была в отношениях с мужчиной, который значительно старше ее, но подробности этих отношений раскрывать не стала.

Анна Тринчер и Богдан Осадчук (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Позже артистка начала встречаться с Александром Волошиным, а в 2022 году они поженились, организовав скромную свадьбу в кругу семьи.

Анна Тринчер и Александр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Пара планировала отпраздновать событие более масштабно после победы, но впоследствии стало известно, что в их отношениях возник кризис.

Супруги пытались спасти свои отношения, однако в конце концов сообщили о разводе. Александр откровенно признался, что его чувства угасли, и, чтобы не причинять боль Анне, он принял решение о разрыве.