Анна Саливанчук в пиджаке на голое тело прошлась по Крещатику (фото)

Актриса устроила эротическую фотосессию на Крещатике

Так, для съемки в центре Киева Саливанчук выбрала джинсы с высокой талией, красные туфли, синий галстук и блейзер, который она надела на голое тело.

Провокационную фотосессию знаменитость приурочила к важной теме, касающейся проблем, близких для украинцев.

Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

"В последнее время у кого не спрошу, у всех куча проблем. И не просто вирус и ветрянка, а все гораздо глобальнее - онко, забирают квартиру несправедливо, сгорел дом, рак крови, больные дети, облысение из-за стрессов и еще куча всего. И это только те люди, которые окружали меня за последнюю неделю... Я уже молчу о нашей войне, Харькове, Авдеевке, Израиле, детях, мужчинах, женщинах, военных... И это только начало... У нас всех разбиты сердца. Мы все держимся из последних сил, но, к сожалению, есть токсичные люди, которые пытаются на ровном месте сделать проблему и вывести тебя из колеи. Умоляю, если вы понимаете, что рядом есть такие люди, сразу с ними прощайтесь и концентрируйтесь на том, что вам дает силы", - поделилась мыслями актриса.

Анна также посоветовала перестать заниматься самобичеванием, а полюбить свои недостатки и ухаживать за своим телом.

Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

"Когда смотрите на себя в зеркало, делайте это с любовью, а не с раздражением. Не бойтесь просить помощи и не отказывайтесь, если вам ее предлагают. Фокусируйтесь на своих сильных качествах и предпочтениях, развивайте их. Никогда не сомневайтесь - вы прекрасны, вы уникальны, вы достойны всего лучшего", - добавила артистка.