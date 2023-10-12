Анна Саліванчук у піджаку на голе тіло пройшлася по Хрещатику (фото)

Акторка влаштувала еротичну фотосесію на Хрещатику

Так, для зйомки у центрі Києва Саліванчук обрала джинси з високою талією, червоні туфлі, синю краватку і блейзер, який вона одягнула на голе тіло.

Провокативну фотосесію знаменитість приурочила до важливої теми, яка стосується проблем, близьких для українців.

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

"Останнім часом, у кого не спитаю, у всіх купа проблем. І не просто вірус і вітрянка, а все набагато глобальніше - онко, забирають квартиру несправедливо, згорів будинок, рак крові, хворі діти, облисіння через стреси і ще купа всього. І це тільки ті люди, які оточували мене за останній тиждень... Я вже мовчу про нашу війну, Харків, Авдіївку, Ізраїль, дітей, чоловіків, жінок, воєнних... І це тільки початок... У нас усіх розбиті серця. Ми всі тримаємося з останніх сил. Але, на жаль, є токсичні люди, які намагаються на рівному місці зробити проблему та вивести тебе з колії. Благаю, якщо ви розумієте, що поруч є такі люди, одразу з ними прощайтеся й концентруйтеся на тому, що вам дає сили", - поділилася думками акторка.

Анна також порадила перестати займатися самобичуванням, а полюбити свої недоліки і доглядати за своїм тілом.

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

"Коли дивитеся на себе в дзеркало, робіть це з любов'ю, а не з роздратуванням. Не бійтеся просити допомоги й не відмовляйтеся, якщо вам її пропонують. Фокусуйтеся на своїх сильних якостях та перевагах, розвивайте їх. Ніколи не сумнівайтеся - ви прекрасні, ви унікальні, ви гідні всього найкращого", - додала артистка.