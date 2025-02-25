Анна Ризатдинова: У нового поколения украинцев патриотизм просто зашкаливает

– Начать бы хотелось с разговора о вашей академии по художественной гимнастике. Планируете ли расширять деятельность, скажем, создавать филиалы в других городах или, возможно, даже странах?

– Сначала, после ее открытия, я очень хотела расширяться по Украине, создавая новые филиалы, но впоследствии поняла, что это не просто спортивный зал, где есть дизайн, оборудование, стиль и так далее. И ты не можешь как франшизу продавать ее. Все же здесь все именно завязано на мне. Я являюсь лицом академии, благодаря которому дети с родителями приходят учиться. Именно поэтому я понимаю: чтобы академия хорошо работала и приносила результат, все же надо фокусироваться на Киеве.

Сейчас у нас открыто три маленькие локации и одна большая. И с ними приходится довольно часто возиться, потому что практически каждый месяц появляются новые вызовы. Сначала нужно найти зал с очень высоким потолком, бомбоубежище, а еще - наличие генератора, наличие постоянного света... Также постоянно что-то происходит и принимаются соответствующие решения, чтобы в залах было тепло, были свободные часы аренды зала и возможность у всех детей посещать занятия, несмотря на постоянный рост цен на все.

– Какие ваши амбициозные цели по ней?

– Амбициозные планы у нас всегда. Например, сейчас одна из основных целей - показывать высокий уровень на чемпионатах Украины и Киева. В то же время для меня самое главное, чтобы это был не просто результат ради результата, потому что я знаю обратную сторону, я знаю, как амбиции ломают детей и как важно заботиться об их ментальном здоровье.

Поэтому, возможно, некоторые процессы будут идти не слишком быстро, но я и моя команда будут иметь уверенность, что дети счастливы и в хорошем ментальном состоянии. Для нас это очень важно.

– Вы рассказывали, что когда вы тренировались, то не оставалось времени на личную жизнь, что Альбина Николаевна Дерюгина была очень строгой... Были ли конкретные моменты, когда вы серьезно думали все бросить и не заниматься гимнастикой?

– Я очень часто хотела бросить гимнастику и закончить профессиональную карьеру. Но я понимаю и понимала, что это часть процесса, иначе и быть не могло, ведь, действительно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю у меня была только гимнастика. И именно потому, что фокус и вся жизнь строилась вокруг этого вида спорта, меня, видимо, и "накрывало". У меня была очень амбициозная цель. А из-за того, что не было какой-то разрядки и возможности переключиться на другие сферы жизни, происходили такие не слишком хорошие процессы. Но нужно понимать, что это часть пути, который нужно пройти каждому, кто на него становится.

Анна Ризатдинова в детстве (фото предоставлены гимнасткой)

– Какие элементы из школы Дерюгиных, воспитанницей которой вы являетесь, используете в своей академии, а от каких категорически отказались?

– Я носитель этой школы, чем очень горжусь, ведь благодаря ее подходам мы смогли в совершенстве овладеть большим количеством чрезвычайно сложных элементов, стараясь теперь этот опыт и уникальные знания передавать следующим поколениям.

От чего отказалась? Не то, чтобы отказалась, но немного использую другой подход к детям. Ведь учитывая пройденный мной путь, я понимаю, что значит быть тренером и что ты при этом чувствуешь, и что значит быть гимнасткой, и что человек при этом чувствует.

То есть меняем подходы преподавания и адаптируемся под новые поколения детей. То, что раньше было нормой, теперь необходимо менять, трансформируя в новые правила. Поэтому меняем само отношение.

– Кстати, многие спортсмены вспоминают, что раньше тренеры (в разных видах спорта) были строгими и с высокими требованиями, и именно это помогло им достичь тех высот, которые они имеют. Не кажется ли вам, что сейчас наставники очень "нянчатся" с атлетами, а потому современное поколение не выкладывается на полную, не чувствует какой-то ответственности за результат перед болельщиками и страной

– Как я уже говорила, поколение действительно изменилось, поэтому и подход должен быть на 100% другой к детям. Но я не могу сказать, что результаты и достижения стали меньше. Я вижу новых выдающихся спортсменов, молодое и очень талантливое поколение. Да, согласна с тем, что фанатов действительно мало, но есть действительно очень талантливые спортсмены.

Как показали последние Олимпиады, даже в условиях войны у нас действительно очень классный результат. А если мы говорим о фанатизме, то надо показывать и рассказывать больше о спорте.

Например, я в своем детстве точно видела примеры: это и Лилия Подкопаева, и Екатерина Серебрянская, и Анна Бессонова. И я росла на этих примерах. Поэтому я считаю, что мы должны больше рассказывать истории и путь успеха спортсменов. Очень бы хотелось, чтобы дети и подростки хотели становиться не только блогерами, но и спортсменами.

– Какие вопросы требуют решительных и немедленных изменений в украинской художественной гимнастике и в спорте в целом?

– Во-первых, Украина всегда претендует на высокое достижение в международных соревнованиях. Всегда. То есть сборная Украины по художественной гимнастике всегда в топ 5-8. Но нам очень не хватает залов, больших и просторных, чтобы занимались и сеньоры, и юниоры. Ирина Ивановна Дерюгина не раз говорила об этой проблематике.

Наверное, это единственное, что могу выделить. А все остальное зависит от самих спортсменов. Если они будут не жалеть себя, отдаваться каждый день в зале на полную, то я думаю, что все будет хорошо.

– Как думаете, вернутся ли юные спортсмены, которые уехали за границу, в Украину? Кто должен им привить этот патриотизм, какая должна быть мотивация? Потому что одно дело пригласить условного футболиста, который играет в Англии, выступить раз-два в месяц за сборную - и обратно в Лондон. А другое - чтобы он жил и тренировался здесь, в Украине.

– Многие дети, например, кто занимался художественной гимнастикой в Украине, переехав в Германию, потеряли свою форму из-за того, что там художественная гимнастика не слишком развита в маленьких городах или поселках. Однако есть молодежь, которая начала изучать язык (или уже выучила) и планирует там поступать в университеты, строить дальнейшую жизнь. Но я уверена: будут подростки, которые будут возвращаться. Потому что я точно знаю, что не каждая девочка и не каждый парень сможет найти себя за границей. Это очень сложный вопрос.

По поводу патриотизма, то я уверена, что у нового поколения - тех, кто застал войну и полномасштабное вторжение, - у них патриотизм просто зашкаливает. Я уверена, что они всегда говорят и подтверждают, даже живя за границей, что Украина всегда в их сердцах. Анна Ризатдинова (фото предоставлено гимнасткой)

– Какую главную проблему в ментальности молодых украинских спортсменов вы бы выделили?

– Главная проблема, по моему мнению, как бы это, возможно, грубо не звучало, это жалость к себе. Они сейчас очень редко готовы работать в зале до последней капли пота.

Мы в свое время проводили тренировки в воскресенье и не боялись утром перед первой тренировкой провести пробежку, при этом встав еще раньше, чем нужно, потом провести вторую тренировку

Не знаю, с чем это связано, но сейчас не слишком многие готовы к такому. Я бы рекомендовала молодым спортсменам, пока есть время, будь то гимнастика, или плавание - не важно: уделите все 100% своей жизни именно этому виду спорта и вы увидите, какие достижения вам по силам!

– Какой момент в вашей профессиональной спортивной карьере был самым тяжелым и как вы его преодолели?

– Это была Олимпиада в Лондоне (Летние Олимпийские игры 2012 года, - Ред.). После нее я хотела все завершить, потому что не было результата, я заняла 10 место и думала, что это полный провал. Подготовка перед Олимпиадой была очень тяжелой, потому что когда вся страна ждет результатов, это большая нагрузка, ведь ты понимаешь, сколько людей от тебя ждут этой медали. В других видах спорта еще можно поехать на несколько Олимпиад. У нас, к сожалению, нет.

Мне уже было 23 года на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро-2016, и я объективно понимала, что это мои последние профессиональные Игры. И вот это было очень тяжело. Трудно было выдержать именно это: не сдаться, не лениться и продолжить работать.

– А в личной жизни? Был ли момент, который кардинально изменил вас как личность, повлиял на ваши ценности и убеждения?

– По моему мнению, каждый человек, который встречается в нашей жизни, нас чему-то учит. И поэтому, как бы трудно ни было, мы должны его благодарить.

– Как война повлияла на ваше мировоззрение?

– Прежде всего научила ценить то, что имеешь. Раньше я многое в своей жизни отложила на потом, ожидая удобного момента. А война просто показала, что мы не знаем: будет ли завтра, послезавтра, что вообще будет через месяц. И поэтому теперь я стараюсь, насколько это возможно, наслаждаться жизнью, делать хорошие и полезные вещи для детей, для нашей страны. Для меня это очень важно. В декабре 2024 года Анна организовала турнир Rizatdinova Cup, где выступила Саша Паскаль - юная гимнастка, которая в результате российского обстрела потеряла ногу (фото: instagram.com/rizatdinova_cup)

– Как вы совмещаете роль мамы с управлением академией, и в целом с активной общественной жизнью?

– Я стараюсь найти этот баланс, как и все женщины, которые работают и преданы своему делу. В воскресенье я полностью мама, стараюсь посвятить этот день сыну, а в субботу, к сожалению, не совсем это удается, ведь также провожу тренировки в академии больше половины дня.

– Что для вас является самым главным в воспитании Романа? Вы говорите с ним о войне и о том, что в ней виновата именно Россия?

– В течение недели у сына есть свои обязанности и работа - это школа. У меня свои обязательства и работа. Но я радуюсь, потому что у нас с ним очень близкие отношения. Он понимает, что я работаю, он гордится мной и друзьям говорит: "Вы знаете, что моя мама олимпийский призер?". И я очень рада, что у нас такое взаимопонимание.

О войне же, конечно, мы говорим. Он как представитель нового поколения должен понимать все, что происходит в нашей стране.

– Что для вас сложнее: быть спортсменкой или бизнесвумен?

– И то, и другое - не простая задача. Сейчас я бы, наверное, не повторила свой путь именно в спорте. Но и быть бизнесвумен... Есть много вещей, которые изначально я не знала. Каждый день в условиях войны вести бизнес - это очень трудно. Но я привыкла, что нигде не будет легко. Я все делаю для того, чтобы все же наступил какой-то период времени, когда мне действительно будет во всем легче.

– Ваше сердце сейчас свободно? В одном интервью вы говорили, что хотите "найти и для себя любимого человека, и еще отца для Ромы". Какими критериями должен быть наделен идеальный для вас мужчина?

– Да, сердце у меня свободное. Какими критериями должен быть наделен мой мужчина? Я не знаю, но точно уверена: он должен быть сильнее меня. Это я уже почувствовала и знаю, что это должен быть порядочный человек. Сильный характером, сильный по статусу, сильный по самореализации.

Не знаю почему, но рядом со мной мужчины чувствуют себя не самореализованными. Я понимаю, что для мужчины это очень важно, и важно уверенно стоять на ногах, особенно, когда женщина достигла определенных результатов в своей жизни. Анна Ризатдинова назвала главные качества, которыми должен обладать ее муж (фото предоставлено гимнасткой)

– Какой самый курьезный случай случался с вами из-за вашей популярности?

– Самый курьезный случай - это когда присылали корзины с цветами без адресанта. Это происходило где-то в течение трех месяцев, и я практически каждый день получала огромные корзины роз, но не понимала - от кого, потому что этот человек не выдавал себя.

– Вы всегда выглядите стильно, какие любимые вещи в гардеробе?

– Я обожаю как спортивную одежду, так и классику. Все детство и юность я была в спортивной одежде, мне в ней очень комфортно. Но сейчас я все же предпочитаю каблуки, если есть такая возможность.

– Есть любимые бренды, которые соответствуют вашему духу?

– Любимых нет, есть только те, которым я отдаю предпочтение. Если у меня есть потребность в новой стильной одежде, то я еду в торговый центр и знаю, что несколько элементов я себе точно подберу.

– Как вы поддерживаете свою безупречную физическую форму? Придерживаетесь ли каких-то специальных диет или, может, пьете какие-то "экстравагантные" фреши?

– Диет у меня нет вообще. Скажу больше: я противник диет. Так как долгий промежуток времени моя жизнь была в довольно жестких спортивных рамках, то сейчас я стараюсь питаться так, как надо.

Я работала с нутрициологом, но все же не могу отказаться полностью от сладкого, потому что я его люблю. Конечно, при этом надо анализировать, когда его есть и сколько, но полностью отказаться я не могу.

А еще макароны. Я обожаю итальянскую кухню, и я не буду от нее отказываться. Конечно, вечером я уже не буду есть пасту, но в обед, например, могу себе это позволить.

– Следите за выступлениями молодых украинских гимнасток? Кого бы вы могли назвать "звездами будущего"?

– Конечно слежу! Могу выделить трех молодых гимнасток: Таисия Онофрийчук, Полина Карика и Анастасия Икан.

– Видите ли вы себя в роли профессионального тренера в будущем?

– Если честно, то не уверена. Я вижу себя не только в роли тренера. Я больше наставник, ведь могу помочь ребенку найти правильный путь. Поэтому меня интересует молодежь не только в художественной гимнастике, а в целом украинская молодежь и спорт. В целом я вижу, где есть много миссий, отдельно от тренерской карьеры.

Но все же, возможно, где-то через лет 20 действительно я буду только тренером.

– Пошли бы в политику?

– Честно говоря, я часто задумываюсь над этим. Если это была бы именно тема спорта, то мне было бы очень интересно.

– Кто вас мотивирует и вдохновляет сегодня?

– Люди. Люди постоянно вдохновляют меня, особенно наши военные. Увидишь какое-то фото или видео в Интернете - и даже если нет настроения, ты понимаешь, что ты просто не можешь сейчас сдаться или иметь какие-то плохие мысли.

Вдохновляют дети, потому что, когда ты видишь их глаза (а я постоянно их вижу) - они нуждаются в этой поддержке, помощи: кто-то не знает, что делать дальше, кто-то хочет закончить гимнастику и так далее. И ты понимаешь, что ты им нужен.

– Как вы расслабляетесь? Какой любимый способ релакса?

– Обожаю ванну с морской солью и пенкой. Также очень расслабляет сон. Сон для меня - это вообще все, и если чувствую, что я на нуле, и батарейка села, то именно во сне и удается мне восстановиться.

– Как вы реагируете на критику в соцсетях?

– Критика сопровождает меня всегда. Мне кажется, что для всех людей, которые делают что-то в своей жизни, а не сидят на месте, особенно, если это что-то большое и громкое, это вообще часть процесса.

Сейчас уже как-то меньше реагирую, а раньше какой-то комментарий мог очень-очень задеть. Сейчас уже как-то более-менее все адаптировалось. Анна Ризатдинова (фото предоставлено гимнасткой)

– Что вас больше всего поражает в украинцах? И наоборот - от каких черт надо было бы избавиться?

– Поражает в украинцах сила духа. Как мы не сдаемся в любых условиях. Я всегда говорю, что любой европеец уже без света или под ракетами не то что тренировки не будет проводить, у них даже мысли, пожалуй, такой не возникнет.

А что касается изменений, то хочется, чтобы мы больше поддерживали друг друга и неважно, из какого кто региона, или еще какие-то особенности, которые нас различают. Очень хочется, чтобы мы меньше ссорились, а больше объединялись.

– Что первым делом сделаете после победы Украины?

– После Победы, мне кажется, мы все пойдем на Майдан. Это особое место, где очень видна цена, благодаря которой эта победа была добыта. Я думаю, мы будем обнимать друг друга и благодарить тех, благодаря кому у нас есть жизнь.