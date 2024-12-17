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Анна Кошмал показалась с большим животиком на последних месяцах беременности (фото)

Вторник 17 декабря 2024 07:41
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Анна Кошмал показалась с большим животиком на последних месяцах беременности (фото) Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская актриса Анна Кошмал, которая в сентябре рассказала, что вскоре во второй раз станет мамой, показала в сети новые фото.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram знаменитости.

"Очень особенная зима, в любви и уюте. Летаю", - подписала актриса серию фото.

Анна Кошмал показалась с большим животиком на последних месяцах беременности (фото)

Анна Кошмал беременна (фото: instagram.com/smorkovkina)

На атмосферных снимках на берегу Днепра актриса предстала с достаточно большим животиком на последних месяцах беременности. Для съемок она выбрала стильный образ с длинным коричневым пальто.

Анна Кошмал показалась с большим животиком на последних месяцах беременности (фото)Анна Кошмал показалась с большим животиком на последних месяцах беременности (фото)

Актриса показалась на последнем месяце беременности (фото: instagram.com/smorkovkina)

Для зимнего образа Кошмал выбрала длинное платье-свитер из плотного трикотажа светло-бежевого оттенка, которое она дополнила ботинками на плоском ходу и длинным пальто в самом трендовом цвете сезона - коричневом.

Анна Кошмал показалась с большим животиком на последних месяцах беременности (фото)

Кошмал в новой фотосессии (фото: instagram.com/smorkovkina)

Свой лук актриса дополнила естественным макияжем и стильной укладкой с волнами, а также массивными серьгами.

Анна Кошмал показалась с большим животиком на последних месяцах беременности (фото)

Актриса показала зимний образ (фото: instagram.com/smorkovkina)

Как отреагировали в сети

Фолловеры артистки тут же принялись комментировать ее новые фото с беременным животиком:

  • "Невероятная"
  • "Какая вы красивая"
  • "Такое тепло от этих снимков"
  • "Красавица"
  • "Невероятные фото"
  • "Красиво и нежно"
  • "Здоровья и спокойствия"
  • "Вау, очень атмосферно".

Анна Кошмал показалась с большим животиком на последних месяцах беременности (фото)

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Напомним, актриса вышла замуж в 2017 году, однако фото своего супруга, которого зовут Иван, она не показывает. Он работает в кино, а познакомилась пара на съемочной площадке.

У них уже есть сын Миша, которому 6 лет.

Недавно Кошмал откровенно рассказала про первые месяцы беременности. Летом актриса столкнулась с сильным токсикозом, аллергией и ангиной.

Актриса практикует веганство, а также занимается йогой.

Кошмал снялась в более чем 30 сериалах и фильмах. В 2023-2024 году работала над сериало "Успеть до 30". Несмотря на беременность, актриса продолжает выступать в театральных постановках.

Анна Кошмал показалась с большим животиком на последних месяцах беременности (фото)Анна Кошмал показалась с большим животиком на последних месяцах беременности (фото)

Кошмал с семьей (фото: instagram.com/smorkovkina)

Ранее Анна Кошмал ошеломила новым смелым образом.

Также молодая жена Остапчука похвасталась фигурой в белье через 6 дней после родов.

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