Ані Лорак на відпочинку з молодим коханцем засвітила обручку (фото)

Ані Лорак вирушила в сонячну Каліфорнію разом з 26-річним бойфрендом, саундпродюсером Black Star Єгором Глібом. Співачка виклала щасливе фото в Instagram, а уважні шанувальники помітили на безіменному пальці правої руки обручку з каменем.

Єгор Гліб у соціальних мережах опублікував чорно-білий кадр, на якому він ніжно обіймає Кароліну. Своє обличчя молодий чоловік сховав, але їх стосунки вже ні для кого не є секретом.

Ані Лорак з Єгором Глібом на відпочинку в США показала обручку (фото: instagram.com)

Шанувальники вже почали вітати закоханих з майбутнім весіллям, бажати Кароліні жіночого щастя і вимагати спільних знімків з Єгором.

"Що за кільце на безіменному пальці? Заміж вийшла?" - поцікавилася підписниця.

"Давай фото з Єгором, ми дуже чекаємо", - вимагає фан.

"Комусь пропозицію зробили?" - цікавиться шанувальник.

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Нагадаємо, що Ані Лорак офіційно розлучилася з бізнесменом Муратом Налчаджіоглу після 10 років офіційного шлюбу. Екс-подружжя виховує спільну доньку Софію, яка проводить час, як з мамою в Москві, так і з татом в Києві.