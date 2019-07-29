Ані Лорак вагітна від коханця? У мережі обговорюють кругленький животик співачки

Ані Лорак завагітніла від коханця (фото: колаж РБК-Україна)

Фанати Ані Лорак запідозрили співачку вагітності

Популярна українська співачка Ані Лорак показала своїм шанувальникам нове фото, яке викликало у фанатів співачки підозру в тому, що вона знаходиться в "цікавому положенні". Новий знімок артистка опублікувала в Instagram Stories.

Співачка продемонструвала незвичний образ для себе, що дуже насторожило шанувальників її творчості. Ані Лорак одягла чорну широку сорочку, червоні вузькі брюки і масивні кросівки.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

На цьому фото також видно, що таким чином, співачка ховає свій помітно кругленький животик.

Варто зазначити, що в мережі вже давно ходять чутки про те, що розлучена артистка чекає другу дитину. При цьому сама Ані Лорак не дає ніяких коментарів з цього приводу.

40-річна Кароліна також не приховує свої стосунки з 26-річним саунд-продюсером Black Star Inc Єгором Глібом.

Ані Лорак і Єгор Гліб (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що фізіогноміст Леонід Золін, який зчитує почуття людей за рисами і виразом їхніх облич, розкрив правду про обранців співачки. Експерт також зазначив, що великі губи Єгора Гліба говорять про його прагнення заробляти і підкорювати нові вершини.

Раніше повідомлялося про те, що Ані Лорак похвалилася сталевим пресом і засвітила тату під час виступу на одному зі своїх концертів. При цьому більшість фанатів співачки зазначили, що вона змінилася в кращу сторону після розлучення з чоловіком.