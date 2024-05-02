Английский язык бесплатно: в МОН рассказали, как записаться на курс для детей и взрослых

Языковая программа Future Perfect призвана помочь учить английский просто и доступно:

Для школьников из отдаленных поселков

Для молодежи, желающей влиять на развитие украинского образования

Для госслужащих, чтобы уверенно представлять Украину на международном уровне

Для всех украинцев, стремящихся улучшить свои знания по иностранному языку

Молодежь, знающая английский язык, сможет преподавать его в малых общинах Киевской и Одесской областей. Регистрация производится с 1 мая по 2 июня.

Программа включает следующие платформы:

Empower – инициатива британских коллег из Кембриджа, доступная для всех украинских университетов.

Promova – платформа изучения языков с индивидуальным подходом. В рамках языковой программы платформа предоставляет украинцам Premium доступ ко всем языковым курсам на 3 года.

All Right – онлайн-школа английского языка, использующая геймифицированную методику обучения более 65 тысяч студентов из 46 стран мира.

CASES – соцсеть и образовательная платформа для креативных индустрий. Программа поможет в налаживании процессов в международном масштабировании креативного бизнеса, привлечении иностранных компаний к сотрудничеству, а также получению знаний по международному PR, маркетингу за применение II для развития бизнеса.

ENGinGOV - программа по практике разговорного английского для молодых публичных служащих с иностранцами, свободно владеющими английским, из разных стран мира.

Как стать учителем программы:

Для этого нужно зарегистрироваться на Teach For Ukraine, вы получите возможность влиять на развитие украинского образования, получая доступ к специальному обучению, зарплате и лидерской стипендии.

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