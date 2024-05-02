Английский язык бесплатно: в МОН рассказали, как записаться на курс для детей и взрослых

В Украине существует курс изучения английского в рамках программы Future Perfect. Это национальная программа популяризации английского языка как международного общения в Украине. Языковая программа воплощается по принципу Lifelong learning – образование на протяжении всей жизни, доступное всем украинцам.
Как записаться на курс английского бесплатно и больше об этой программе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на инструкцию в Telegram-канале "МОНограм".
Языковая программа Future Perfect призвана помочь учить английский просто и доступно:
Молодежь, знающая английский язык, сможет преподавать его в малых общинах Киевской и Одесской областей. Регистрация производится с 1 мая по 2 июня.
Программа включает следующие платформы:
Empower – инициатива британских коллег из Кембриджа, доступная для всех украинских университетов.
Promova – платформа изучения языков с индивидуальным подходом. В рамках языковой программы платформа предоставляет украинцам Premium доступ ко всем языковым курсам на 3 года.
All Right – онлайн-школа английского языка, использующая геймифицированную методику обучения более 65 тысяч студентов из 46 стран мира.
CASES – соцсеть и образовательная платформа для креативных индустрий. Программа поможет в налаживании процессов в международном масштабировании креативного бизнеса, привлечении иностранных компаний к сотрудничеству, а также получению знаний по международному PR, маркетингу за применение II для развития бизнеса.
ENGinGOV - программа по практике разговорного английского для молодых публичных служащих с иностранцами, свободно владеющими английским, из разных стран мира.
Как стать учителем программы:
Для этого нужно зарегистрироваться на Teach For Ukraine, вы получите возможность влиять на развитие украинского образования, получая доступ к специальному обучению, зарплате и лидерской стипендии.
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