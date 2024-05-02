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Английский язык бесплатно: в МОН рассказали, как записаться на курс для детей и взрослых

Как учиться английскому бесплатно (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине существует курс изучения английского в рамках программы Future Perfect. Это национальная программа популяризации английского языка как международного общения в Украине. Языковая программа воплощается по принципу Lifelong learning – образование на протяжении всей жизни, доступное всем украинцам.

Как записаться на курс английского бесплатно и больше об этой программе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на инструкцию в Telegram-канале "МОНограм".

Языковая программа Future Perfect призвана помочь учить английский просто и доступно:

  • Для школьников из отдаленных поселков
  • Для молодежи, желающей влиять на развитие украинского образования
  • Для госслужащих, чтобы уверенно представлять Украину на международном уровне
  • Для всех украинцев, стремящихся улучшить свои знания по иностранному языку

Молодежь, знающая английский язык, сможет преподавать его в малых общинах Киевской и Одесской областей. Регистрация производится с 1 мая по 2 июня.

Программа включает следующие платформы:

Empower – инициатива британских коллег из Кембриджа, доступная для всех украинских университетов.

Promova – платформа изучения языков с индивидуальным подходом. В рамках языковой программы платформа предоставляет украинцам Premium доступ ко всем языковым курсам на 3 года.

All Right – онлайн-школа английского языка, использующая геймифицированную методику обучения более 65 тысяч студентов из 46 стран мира.

CASES – соцсеть и образовательная платформа для креативных индустрий. Программа поможет в налаживании процессов в международном масштабировании креативного бизнеса, привлечении иностранных компаний к сотрудничеству, а также получению знаний по международному PR, маркетингу за применение II для развития бизнеса.

ENGinGOV - программа по практике разговорного английского для молодых публичных служащих с иностранцами, свободно владеющими английским, из разных стран мира.

Как стать учителем программы:

Для этого нужно зарегистрироваться на Teach For Ukraine, вы получите возможность влиять на развитие украинского образования, получая доступ к специальному обучению, зарплате и лидерской стипендии.

Скриншоты

 

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Образование в Украине