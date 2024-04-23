RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ангелина Усанова в сказочном платье впервые исполнила авторскую песню

Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)
Автор: Юлия Любченко

Ангелина Усанова находится в Египте на конкурсе красоты Miss Eco International 2024 и девушке посчастливилось презентовать свою авторскую песню "Земля" в сказочном наряде.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль Ангелины.

В каком наряде Ангелина спела собственную песню

Для того чтобы исполнить свой трек Ангелина выбрала сказочный образ. Девушка надела длинное пышное платье белого цвета, украшенное огромным цветком в голубовато-синих тонах.

Объемный цветок на платье Усановой расположен как спереди, так и сзади и это делает его более объемным, но сохраняет хрупкость девушки.

Ангелина Усанова исполнила свою песню в красивом платье (фото: instagram.com/usanova.life)

Какую песню исполнила Усанова в Египте

Ангелина представила свою песню "Земля" ко Всемирному дню Земли, ведь она очень вдохновилась подготовкой к конкурсу, который поднимает экологические темы. Съемки очень важного для модели клипа проходили в Киеве.

Но исполнила свой трек вживую она в Египте, и это сделало Ангелину очень счастливой и подарило ей незабываемые эмоции.

"Какая ночь! Счастлива, что могу исполнить свою песню "Земля" и попасть в топ-12 мисс Эко Талант", - делится впечатлениями девушка.

Как оказалось, Усанова не только титулы из конкурсов красоты, но и талант певицы, который девушка раскрыла только сейчас.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
КрасотаМисс Украина ВселеннаяМузыка