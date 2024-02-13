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Визажистка рассказала секреты фирменного макияжа Анджелины Джоли (видео)

Вторник 13 февраля 2024 20:33
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Визажистка рассказала секреты фирменного макияжа Анджелины Джоли (видео) Анджелина Джоли (фото: instagram.com/angelina_jolie.fans_)
Автор: Юлия Любченко

Анджелина Джоли считается одной из самых красивых женщин в мире, на которую равняются миллионы женщин и желают быть хоть чуть-чуть похожей на нее. И благодаря определенным техникам макияжа это стало возможным.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео визажистки Оксаны Бугай.

Секреты макияжа Анджелины Джоли

Джоли всегда выглядит потрясающе, поскольку ее природная красота вызывает восторг, а когда актриса подчеркивает ее макияжем, то лишь подчеркивает свои черты лица.

На самом же деле каждая женщина прекрасна по-своему и макияж - это хороший способ подчеркнуть свои преимущества. А они у каждой свои. У кого-то длинные ресницы, у кого-то пышные губы, у кого-то четкие скулы, а у кого-то выразительные глаза. Все это только стоит научиться правильно подчеркивать.

Анджелина и ее визажисты умеют это делать, поэтому каждый ее макияж выглядит невероятно уместно и умеет очаровать, но и у нее есть определенные секреты, которые раскрыла украинская визажистка.

Визажистка рассказала секреты фирменного макияжа Анджелины Джоли (видео)Визажистка рассказала секреты фирменного макияжа Анджелины Джоли (видео)Визажистка рассказала секреты фирменного макияжа Анджелины Джоли (видео)

Секрет макияжа Анджелины Джоли (фото: instagram.com/angelina_jolie.fans_)

Для начала следует очистить и увлажнить кожу - это основа любого макияжа. Затем следует нанести плотный тон на кожу, которая должна выглядеть натурально, как у Джоли.

Актриса всегда сильно выделяет скулы, чтобы ее лицо имело более четкие линии, поэтому следует сначала сделать контуринг лица с помощью коричневого скульптора и щеточки, а также нанести на скулы румяна натурального оттенка, как любит Джоли.

Далее для закрепления четких линий нужно пройтись по ним консилером, а затем выделить все выпуклые части лица еще раз сухим скульптором или можно взять бронзер.

Макияж глаз нужно начинать с подвода межреснички - для этого вам понадобится черный или коричневый карандаш. Интересным фактом является то, что в макияже Анджелины всегда присутствует легкая стрелка Cat eye. Ее можно сделать с помощью карандаша и подводки, чтобы стрелка вошла более выразительная и четкая. А также Джоли выбирает натуральные оттенки теней. Конечно, макияж глаз завершает тушь.

Визажистка рассказала секреты фирменного макияжа Анджелины Джоли (видео)Визажистка рассказала секреты фирменного макияжа Анджелины Джоли (видео)

Секрет макияжа Анджелины Джоли (фото: instagram.com/angelina_jolie.fans_)

Для макияжа губ нужно взять карандаш в холодном нюдовом оттенке и немного зайти за край губ, поскольку Анджелина славится пышными губами. А потом накрасить их помадой такого же оттенка, как и карандаш. Но внутрь нужно добавить более светлый тон помады.

Для полноты образа можно сделать объемную укладку и зачесать волосы назад, ведь это любимая укладка Джоли.

Раньше мы рассказывали о том, что Анджелина Джоли намекнула, что хочет навсегда бросить актерскую карьеру.

Также читайте наш материал о утренних ритуалах красоты Виктории Бекхэм.

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