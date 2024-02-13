В Android 15 появится упрощенный режим для использования смартфона

Компания Google планирует внедрить в смартфоны на базе Android 15 режим "упрощенной настройки", чтобы сделать легче работу с ними для пользователей без технического образования или с проблемами зрения. Такой режим уже появился в бета-версии QPR3 для Android 14.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на независимое онлайн-издание Android Authority , которое предоставляет миру информацию про Android и технологии.

Что известно о новой функции

Специфически, этот режим предоставляет "улучшенную читаемость и простоту навигации" через "увеличение размеров иконок и текста, повышение контраста и использование жирного шрифта, а также добавление кнопок навигации в нижнюю часть экрана".

Несмотря на то, что автор смог вручную запустить страницу с этой настройкой, включить ее и провести тестирование не удалось. Единственным изменением после попыток активации нового режима была замена обоев на черное изображение, однако неясно, было ли это преднамеренным действием или результатом случайного сбоя.

Упрощенная настройка на Android (фото: Android Authority)

Судя по текущему состоянию функции, ее вряд ли внедрят в стабильное обновление Android 14 QPR3 в июне. Более вероятно, что Google разрабатывает эту функцию для включения ее в Android 15, официальное представление которой запланировано позднее в этом году.

Тестовая же версия получила ее из-за параллельной разработки последних обновлений Android 14 и Android 15.