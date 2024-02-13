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В Android 15 появится упрощенный режим для использования смартфона

Вторник 13 февраля 2024 13:10
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В Android 15 появится упрощенный режим для использования смартфона В Android 15 внедрят функцию для пользователей, не владеющих техническими навыками работы с интерфейсом смартфона (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Компания Google планирует внедрить в смартфоны на базе Android 15 режим "упрощенной настройки", чтобы сделать легче работу с ними для пользователей без технического образования или с проблемами зрения. Такой режим уже появился в бета-версии QPR3 для Android 14.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на независимое онлайн-издание Android Authority, которое предоставляет миру информацию про Android и технологии.

Что известно о новой функции

Специфически, этот режим предоставляет "улучшенную читаемость и простоту навигации" через "увеличение размеров иконок и текста, повышение контраста и использование жирного шрифта, а также добавление кнопок навигации в нижнюю часть экрана".

Несмотря на то, что автор смог вручную запустить страницу с этой настройкой, включить ее и провести тестирование не удалось. Единственным изменением после попыток активации нового режима была замена обоев на черное изображение, однако неясно, было ли это преднамеренным действием или результатом случайного сбоя.

В Android 15 появится упрощенный режим для использования смартфонаУпрощенная настройка на Android (фото: Android Authority)

Судя по текущему состоянию функции, ее вряд ли внедрят в стабильное обновление Android 14 QPR3 в июне. Более вероятно, что Google разрабатывает эту функцию для включения ее в Android 15, официальное представление которой запланировано позднее в этом году.

Тестовая же версия получила ее из-за параллельной разработки последних обновлений Android 14 и Android 15.

Напомним, что на смартфонах Android найдено 12 приложений-шпионов.

А еще у нас есть материал о том, что владельцы Android получили возможность переносить eSIM.

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