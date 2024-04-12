Android 15: список новых функций и когда ваш телефон получит бесплатное обновление

Бета-версия Android 15, которую все ждали с нетерпением, с 12 апреля доступна на некоторых телефонах.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие новые интересные функции появились у Android 15 и когда именно ваш телефон получит обновление.
При написании материала использовались следующие источники: Google Developers, Stuff Magazine, AndroidPolice.
В Android 15, который сотрудники Google между собой называют Vanilla Ice Cream, в общем-то все выглядит достаточно знакомым.
Но есть несколько новых функций, которые действительно требуют внимания пользователей.
Запись части экрана. Android 15 позволяет пользователям делиться или записывать только определенное окно приложения, а не весь экран, обеспечивающий более сосредоточенную работу с конфиденциальностью.
Поддержка спутникового соединения. Расширяя возможности подключения, Android 15 интегрирует спутниковое соединение, позволяющее устройствам поддерживать связь в самых отдаленных уголках планеты.
Меньше уведомлений. Для борьбы с перегрузкой системы новая функция в Android 15 уменьшит частоту последовательных уведомлений от одного приложения.
Новые элементы управления камерой. Android 15 представляет новые аппаратные расширения для управления камерой: улучшение слабого освещения, расширенная настройка мощности вспышки и т.д.
Виброклавиатура. Теперь пользователям будет проще и удобнее управлять настройками вибрации клавиатуры.
Конфиденциальные уведомления. В Android 15 доступна функция, которая предотвращает считывание одноразовых паролей вредоносными программами.
Всплывающее диалоговое окно Bluetooth. Android 15 предлагает новую плитку быстрых настроек для интуитивно понятного управления Bluetooth, что облегчает подключение и отключение устройств.
Health Connect и MIDI 2.0. Android 15 поддерживает новые типы данных для приложений для здоровья и фитнеса и расширяет поддержку виртуальных устройств MIDI 2.0, что облегчит жизнь творческим пользователям телефонов на этой ОС.
Элементы управления HDR и громкостью. Android 15 обновил элементы управления для HDR-запаса и громкости, обеспечивая лучший баланс между HDR и SDR и более согласованные уровни звука для различных типов содержимого.
Улучшение производительности и сохранности. Представлены значительные улучшения для Android Dynamic Performance Framework (ADPF) и функции безопасности (Privacy Sandbox), а также новые API для обнаружения записи экрана и целостности файлов.
Говорят, скоро будут и другие интересности. Например, виджеты на экране блокировки, состояние заряда аккумулятора, поиск в выключенном состоянии, голосовая активация приложений и т.д.
Важно! Речь идет о публичной бета-версии. А бета-версии, как известно, часто нестабильны и содержат ошибки. Поэтому спешить обновлять ваш основной смартфон до Android 15 эксперты не рекомендуют.
Первыми публичную бета-версию Android 15 получили планшеты Pixel и Pixel Fold, а также телефоны:
Владельцы более старых моделей Pixel пока не имеют возможности юзать обновленную ОС.
Получить обновление Vanilla Ice Cream можно, зарегистрировавшись на соответствующем сайте по ссылке.
Далее войдите в аккаунт Google, чтобы просмотреть список устройств, удовлетворяющих требованиям приложения.
При регистрации устройства вам будет предложено выбрать требуемую программу бета-тестирования.
Когда вы зарегистрируетесь и примете Условия использования бета-тестирования Android, вы сможете делиться мыслями прямо со своего устройства, а также присоединившись к сообществу бета-тестирования Android в Reddit.
Важно! Если вы отмените регистрацию в приложении, чтобы вернуться к стабильной общедоступной версии Android, все локально сохраненные на устройстве данные будут очищены. Кроме того, могут возникнуть проблемы с восстановлением резервной копии данных.
По данным инсайдов, бренды, производящие телефоны Android (Asus, Honor, Motorola, Nokia, Nothing, Oppo, Sony, Xiaomi), скорее всего, начнут выпускать свои бета-версии летом - когда выйдет стабильная версия Developer Preview.
Что касается всеобщего выпуска, то это будет зависеть от того, когда Google выпустит Android 15 в модельных рядах своих смартфонов Pixel.
Ожидается, что после Pixel самое быстрое обновление поступит на телефоны Samsung и OnePlus.
По мнению экспертов, одним из первых посторонних телефонов, которые получат Android 15, станет Galaxy S24.
Скорее всего, это произойдет в конце лета-начале осени 2024 года . Вероятно, дата официального выхода стабильной версии Android 15 совпадет с представлением нового Pixel 9 от Google.
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