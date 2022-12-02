Андрей Стрихарский открыл в Черкасской области ежегодный конкурс детских рисунков

Народный депутат Андрей Стрихарский учредил в Черкасской области ежегодный конкурс детских рисунков "Украина будущего". По его убеждению, даже несмотря на войну, мы должны поддерживать одаренных детей.

Об этом Андрей Стрихарский сообщил в Facebook после рабочего визита в Городищенскую детскую школу искусств им. С. С. Гулака-Артемовского.

"Родилась идея проведения конкурса детских рисунков "Украина будущего", участие в котором приняло около двух десятков юных художников из Черкасской области, а именно из городов Корсунь-Шевченковского, Городища и Екатеринополя. В результате жюри избрало две работы воспитанников Корсунь-Шевченковской детской школы искусств", Владимира Марциновского "Победим. Отстроим. Вместе в будущее" и Анастасии Матвиенко "Встреча семьи", которые теперь увидел свет, с моей помощью работа Анастасии Матвиенко отныне будет украшать Штаб-квартиру Совета Европы, картину Владимира Марциновского, с автографами чиновников штаб-квартиры Совета Европы отправили на Родителей - сообщил Стрихарский.

По его словам, картину с подписями чиновников, работающих в штаб-квартире Совета Европы, планируется вручить черкасскому руководству.

"Остальные картины одаренных детей-участников пройдут отбор. Мы вместе с коллегами, известными художниками Черкасщины, представителями областной власти выберем лучшие. Подписанные известными государственными деятелями Украины, они станут лотами для благотворительного аукциона. 50% от продажи этих картин, достанутся автору произведения искусства, остальные передадут художественной школе, где развивают его талант. И обязательно, не останется без внимания наши доблестные ВСУ, часть средств также будет перечислена нашим военным", - добавил политик.

Он также отметил, что ни одна картина, написанная юными художниками в рамках конкурса "Украина будущего", не останется без внимания. Автор и художественная школа, которую он представляет, получат вознаграждение за свои усилия.

Конкурс будет проходить на территории Черкасщины на постоянной основе.