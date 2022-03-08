Андрій Шевченко розплакався в ефірі італійського каналу, коли говорив про війну в Україні (відео)

Всесвітньо відомий футболіст і екс-головний тренер збірної України Андрій Шевченко розплакався в ефірі італійського телеканалу RAI 3, коли заговорив про війну Росії проти України.

Він також підкреслив, що Україна хоче бути частиною Європи.

"Мої родичі розповідають мені про те, що відбувається. Це жах, від якого я хочу прокинутися. Міста бомблять, вбивають дітей і літніх людей, які не можуть виїхати. Це схоже на страшний сон. Здається, що завтра я прокинуся і повернуся до нормального життя, але я розумію, що цього не станеться", - заявив Шевченко.

Нагадаємо, Андрій Шевченко написав сильний пост про Україну. Він заявив про те, що завжди пишався своїм народом і своєю країною, яка пережила багато непростих періодів.

Ми також писали про те, що відома голлівудська пара Міла Куніс і Ештон Катчер хочуть зібрати 30 мільйонів доларів для допомоги Україні.

При цьому від себе актори особисто пожертвували 3 мільйони доларів. Гроші планується направити компаніям AirBnB і Flexports, які надають притулок українцям в Румунії, Угорщині, Польщі, Словаччині та Молдові.

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