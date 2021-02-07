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Шоу "Маска": стало відомо, хто ховався під маскою Лисиці

Новость на русском → Київ, Неділя 07 лютого 2021 11:21
Шоу "Маска": стало відомо, хто ховався під маскою Лисиці Героїня шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Світлана Мащенко

У третьому випуску шоу "Маска" на каналі "Україна" розсекретили особистість кокетливої Лисиці. І хоча зоряні детективи були переконані, що в цьому образі ховалася Надя Дорофєєва, Світлана Тарабарова або Ірина Білик, коли Лисиця зняла маску, шоковані були всі!

У новому випуску масштабного шоу Лисиця дала ще кілька підказок про себе, щоб розгадати її особистість глядачам було легше.

На сцені руда лісова мешканка виконала запальний хіт "Dance Monkey" зірки австралійської Tones and I. Детективи зазначили, що швидше за все там ховається саме співачка, оскільки Лисиця має гарний голос. Правда, Андрій Данилко заявив, що під цією маскою точно криється "молода і дуже хитра дівчинка".

Найближче до розгадки виявився Олег Винник.

"Ви бачили, як вона рухалася? Ви бачили, як вона цими лапками вивертала? Мені здається, що ця людина пов'язана з театром або з танцями", – пояснив він.

Після цього Оля Полякова запропонувала версію, що це може бути танцівниця і хореограф Олена Шоптенко. І виявилася права.

Шоу &quot;Маска&quot;: стало відомо, хто ховався під маскою Лисиці

Олена Шоптенко на шоу "Маска"

"Як ти могла? Ти заспівала набагато краще, ніж я станцював. Ось Лисиця!" – зазначив Винник, з яким Олена кілька місяців танцювала в парі.

Сама Шоптенко зізналася, що їй дуже шкода залишати проект. Вона хотіла продовжувати участь у шоу, однак глядачі вирішили по-іншому.

"Мені дуже сподобалося, тому що для мене це новий досвід. Я завжди вважала, що спів – це не моє, і краще займатися танцями. Але коли ми почали пробувати, виявилося, що у мене непоганий діапазон. Що стосується Олега Винника, то думаю, на якомусь енергетичному рівні він знав, що я ховаюся під цією маскою. Йому знайомі мої інтонації, мій голос, мій body language (мова тіла - Ред.). Чесно, думаю, що він зрозумів з перших хвилин", - сказала Шоптенко.

Шоу &quot;Маска&quot;: стало відомо, хто ховався під маскою Лисиці

Олена Шоптенко на шоу "Маска" стала Лисичкою

Раніше ми писали, що Олег Винник розповів про випробування на шоу "Маска". Він став головним героєм, виступивши в образі Буйвола, після чого зайняв крісло зіркового детектива.

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