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Андрій Данилко на шоу "Маска" вирішив поскаржитися на колег в Печерський суд

Понеділок 01 лютого 2021 22:51
Андрій Данилко на шоу "Маска" вирішив поскаржитися на колег в Печерський суд
Андрій Данилко на шоу "Маска" пригрозив колегам Печерським судом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Під час другого випуску шоу "Маска" Андрій Данилко посварився зі своїми колегами-детективами. Він заявив, що вони заважають йому зосередитися своїми "підспівками" і танцями в коротких спідницях, і він не може через це вгадати, хто ховається під маскою.

Під час виступу Буряка, який співав "Смереку" артисти не стримували себе і танцювали, і співали всім відому пісню. Це розлютило Данилко, який був зосереджений на виступі, і намагався зрозуміти, хто ж криється за цією маскою.

"Наші детективи дуріють, і мені як серйозній людині заважають своїм співом послухати учасника. Тому що Олег і DZIDZIO співали, і я не міг зрозуміти, хто ховається під маскою. Я і так сиджу шокований! Я вважаю, що треба заборонити підспівувати! А ще Оля підіймає спідницю! Хлопці, ви мене збиваєте - спочатку Настя підняла спідницю, потім Оля початку", - заявив Андрій Данилко.

Крім того, під час розмови з колегами він кілька разів вдарив кулаком по столу. Інші детективи ж зазначили, що поводились так, тому що це був перший номер і вони раді побачити виступи нової вісімки учасників.

Данилко зазначив, що наполягатиме, щоб заборонити підспівувати учасникам шоу.

"Я хочу знати, хто Буряк! І пишу в Печерський суд!" - пожартував Андрій Данилко.

Виступ Буряка на шоу "Маска" (відео: YouTube)

Нагадаємо, Олегу Віннику на шоу "Маска" знадобилася допомога лікарів, оскільки артистові стало погано.

Раніше Олег Винник розкрив таємницю свого голосу на шоу "Маска".

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