Андріївську церкву відкриють після 5-річного ремонту: фото і відео зсередини

Андріївську церкву у Києві відкриють вже 12 грудня, а на 13 грудня - День пам'яті Андрія Первозванного - запланована перша служба в храмі. Величний київський храм, побудований у XVIII столітті стилі єлизаветинського бароко був закритий на реставрацію майже п'ять років тому.

З'явилися фото і відео зсередини храму, який готується демонструвати відвідувачам свою велич. Про це пише Апостроф.

Відкриття храму відбудеться онлайн у суботу, але недільна служба пройде з відвідувачами.

Вже 15 грудня Андріївська церква відкриється для екскурсій. Храм зможуть відвідати всі бажаючі.

Зараз у приміщенні все ще працюють реставратори. Але останні оздоблювальні роботи вже завершуються.

Андріївську церкву відкриють після реставрації (фото: apostrophe.ua)

За час робіт повністю відреставрували весь живопис, ікони та іконостас, почистили ліпнину, відшліфували підлогу. Крім того ремонтники замінили інженерні мережі, провели нові системи освітлення, опалення, подачі повітря, замінили вікна.

Цікаво, що німецькі технологи з допомогою комп'ютерного аналізу допомогли знайти автентичний колір стін XVIII століття. І перш ніж перефарбовувати стіни, було зроблено 36 тестових викрасок.

Андріївську церкву готують до відкриття (фото: apostrophe.ua)

Зазначимо, що православний храм був побудований на честь апостола Андрія Первозванного в стилі єлизаветинського бароко в 1747-1753 роках на Андріївській горі.

Андріївську церкву відкриють 12 грудня (відео: apostrophe.ua)

Раніше ми писали, що у Києві метро на Виноградар обіцяють відкрити в грудні 2021 року. З'явилися фото, як виглядатимуть нові станції - "Мостицька" і "Проспект Правди".