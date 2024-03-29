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Андре Тан впервые объяснил, почему скрывает свою дочь

Дочери Андре Тана 8 лет (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Полина Иваненко

Дизайнер Андре Тан решил объяснить, почему он не показывает свою 8-летнюю дочь в сети. София живет вместе с матерью, бывшей супругой стилиста Алиной Харечко.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Тан рассказал на подкасте Алины Шаманской "Розлючена", который уже вышел на ее YouTube-канале.

Почему дизайнер не показывает ребенка

Как оказалось, стилист не просто так не публикует фото, на которых можно было бы увидеть лицо его дочери. Тан пошел на это из-за того, что волнуется за ребенка.

"Это наша такая договоренность с Алиной. Что мы не будем показывать. Потому что я считаю, что ребенок до 9 лет, у него очень слабый иммунитет энергетики, аура. Потому что формируется аура ребенка", - пояснил дизайнер.

"Здоровье моей дочери для меня очень важно", - отметил Тан.

На редких кадрах стилист не показывает лицо ребенка (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Как дизайнер общается с дочерью

Известно, что Тан сообщил о разводе с женой еще в 2021 году. До этого он и его избранница уже год не жили вместе. По словам дизайнера, сначала его дочь грустила из-за того, что он больше с ней не живет.

Впрочем, Тан пытается устраивать очень насыщенную "программу" на выходные, в которые видится с ребенком. И так он компенсирует то время, которое не проводит с ним в течение недели.

"Я всегда говорю своей дочери, что я ее безмерно люблю. И всегда для меня она самая лучшая. Даже когда она делает ошибки... Она очень хорошо учится, но она немного разбойница", - признался стилист.

 

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