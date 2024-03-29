Андре Тан впервые объяснил, почему скрывает свою дочь

Почему дизайнер не показывает ребенка

Как оказалось, стилист не просто так не публикует фото, на которых можно было бы увидеть лицо его дочери. Тан пошел на это из-за того, что волнуется за ребенка.

"Это наша такая договоренность с Алиной. Что мы не будем показывать. Потому что я считаю, что ребенок до 9 лет, у него очень слабый иммунитет энергетики, аура. Потому что формируется аура ребенка", - пояснил дизайнер.

"Здоровье моей дочери для меня очень важно", - отметил Тан.

На редких кадрах стилист не показывает лицо ребенка (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Как дизайнер общается с дочерью

Известно, что Тан сообщил о разводе с женой еще в 2021 году. До этого он и его избранница уже год не жили вместе. По словам дизайнера, сначала его дочь грустила из-за того, что он больше с ней не живет.

Впрочем, Тан пытается устраивать очень насыщенную "программу" на выходные, в которые видится с ребенком. И так он компенсирует то время, которое не проводит с ним в течение недели.

"Я всегда говорю своей дочери, что я ее безмерно люблю. И всегда для меня она самая лучшая. Даже когда она делает ошибки... Она очень хорошо учится, но она немного разбойница", - признался стилист.