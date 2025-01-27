Андре Тан рассказал о главных антитрендах 2025 года. Пришло время попрощаться с этими вещами

Андре Тан, который ранее назвал самые яркие тренды этого года, теперь поделился рекомендациями относительно того, что не следует носить в 2025.
Об этом известный украинский дизайнер написал в своем Instagram, и РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об этом подробнее.
В соответствующей публикации эксперт отметил, что пришло время попрощаться с некоторыми трендами. А для тех, кто все-таки не согласен пока их отбросить, Тан дал совет - носить эти вещи осторожно и правильно расставлять акценты.
Так что же именно оказалось в списке антитрендов 2025?
По словам специалиста, в этом году неоновые оттенки официально потеряли свою актуальность. На смену им пришли сдержанные и натуральные цвета: бежевый, оливковый, пастельный и приглушенные темные. Неон сохраняет свои позиции лишь в аксессуарах, где яркие акценты добавляют динамики и сохраняют баланс в аутфите.
Раньше она была на пике популярности и добавляла практичности, а сейчас воспринимается модными экспертами как перегруженный элемент, который нарушает гармоничность в образе. Андре рекомендует присмотреться к моделям с изящным силуэтом и минималистичной подошвой. Это сделает наряд элегантным и более универсальным.
Они также постепенно теряют свои модные позиции. Теперь в тренде лаконичные модели из плотной шерсти или кашемира, которые делают образ сдержанным и добавляют ему современного шарма. Вместо таких "игрушечных" деталей лучше делать акцент на фактуре ткани или оригинальном плетении.
Крошечные сумочки, в которых не всегда помещается даже телефон, также теряют популярность в этом году. Теперь их заменяют вместительные и функциональные модели, которые удивляют своей практичностью.
Ранее такие оверсайз модели, которые напоминали одеяло или облако, пользовались большим спросом. Однако теперь они также отходят на второй план. Этой зимой сосредоточьте свое внимание на более структурированных и аккуратных фасонах, которые позволяют подчеркнуть фигуру, а не скрыть ее. Актуальны также утепленные пальто с поясом и пуховики средней длины, которые имеют четкие линии.
Напомним, Андре Тан - 42-летний украинский модельер и дизайнер одежды, который является уроженцем поселка Слобожанское в Харьковской области.
После обучения на факультете моделирования в Харьковском текстильном техникуме, а также окончания Киевского университета технологий и дизайна, он подался на обучение на фабрику Hugo Boss в Германии. Также проходил обучение в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина в Великобритании.
В мае 2023 года Тан начал обучение по одной из программ в США. А в ноябре 2019 года он стал президентом Ukraine Fashion Council.
От брака с украинской предпринимательницей Алиной Харечко Андре воспитывает дочь Софию. Об их разводе стало известно в мае 2021 года, и одной из причин их расставания дизайнер назвал "дизайнерские амбиции" своей бывшей партнерши. После развода он не комментирует тему личной жизни.
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