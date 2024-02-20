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Анатолий Анатолич признался, пойдет ли воевать, если получит военный билет

Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Иванна Пашкевич

Шоумен Анатолий Анатолич, который никак не может стать на военный учет, признался, пойдет ли на фронт, если получит документ о пригодности к службе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью ведущего для проекта "ТУР Зірками".

Готов ли Анатолий Анатолич идти воевать

Так, шоумен признался, что пока у него нет желания идти добровольцем на фронт и с оружием в руках защищать свою родину от оккупантов.

Также он сказал, что думает о мобилизации звезд.

Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

"Это очень сложный вопрос. Мне сложно на него ответить. Я не украинский доброволец и сейчас я не подлежащий военной службе, потому что у меня трое несовершеннолетних детей", - прокомментировал Анатолич.

"Что бы я ни говорил, мне скажут: "Ну тебе легко говорить, потому что ты многодетный отец и тебя не забирают в армию", - продолжил ведущий.

Также Анатолий добавил, что вопреки тому, что не служит, он помогает военным, поддерживая постоянную связь с ними или участвуя в совместных медийных проектах.

По мнению ведущего, сейчас это также очень важно.

 

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