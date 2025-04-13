Анатолий Анатолич похудел на 10 кг и раскрыл свой вес (видео)

На сколько похудел Анатолич

Так, Слава пришел на мероприятие, где Анатолич презентовал свой новый проект. И друг ведущего заметил, что тот заметно похудел.

Анатолич не стал скрывать, что "сбросил" вес. Но это, отметил шоумен, уже не впервые.

"Перманентно худею всю свою жизнь. Ну, то есть за последние 10 лет у меня было минус 10, минус 15, потом плюс 15 (кг). Я постоянно в таком состоянии. Сейчас у меня такое состояние", - пояснил Анатолий.

И сейчас, как признался ведущий, он весит 78 килограммов.

Похудение Анатолича взбудоражило сеть. В комментариях пользователи сразу начали спрашивать, благодаря чему ему удалось достичь таких результатов.

Пользователи пишут:

"Подскажи, как?"

"Стал похожим на Киллиана Мерфи"

"Это что за мальчик худенький?".

Не обошлось и без упреков. Анатоличу начали "приписывать" так называемые уколы для похудения - опасные препараты, о которых часто говорят в сети.

"За 3 месяца то, видимо, это типа "Оземпик" или что-то подобное ему", - написала одна из подписчиц.

Но Анатолий сразу ответил, что не колол никаких препаратов.

"Это ремонт. Я худел на 20, когда не то, что "Оземпика" не было, еще, может, вас не было", - написал ведущий.

Анатолич ответил на упреки об "Оземпике" (скриншот)

А его жена Юла также пришла в комментарии. Она отметила, что Анатолич не голодал.

"Он тоже ел. Всегда. Спорт и ел. А в моменте задолбался и перестал. Раз в день ел, чтобы сбросить вес", - написала она.