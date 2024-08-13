Анатолий Анатолич показал, как выглядел в весе более 100 кг. Его не узнать (фото)

Так, Анатолий поделился в Instagram, что готовится к длительному марафонскому забегу, поэтому сейчас активно худеет.

Его текущий вес - 89 килограммов, и он стремится сбросить 5-6 кг, хотя в 39 лет это намного сложнее, чем раньше.

Шоумен также показал старое фото из паспорта, на котором он весит более 100 кг, и признался, что это изображение всегда служит ему мотивацией.

Анатолий Анатолич весил более 100 кг (фото: скриншот)

В следующей stories шоумен продемонстрировал, как выглядел с наименьшим весом в его жизни. Тогда ему удалось сбросить 28 кг. Это был 2013 год.

"А это я с наименьшим весом в жизни. С предыдущего фото я скинул где-то 28 кг", - отметил ведущий.

Анатолий Анатолич в наименьшем весе (фото: скриншот)

Отметим, что знаменитость уже много лет участвует в беговых марафонах. За это время, признается Анатолий, бег стал неотъемлемой частью его жизни.

"Я до сих пор помню день, когда родился как бегун - это было 15 февраля. Тогда просто решил заняться каким-то видом спорта. Жена меня поддержала, и мы вышли на пробежку. Сначала была цель вернуть форму, сбросить лишний вес, и я похудел на 25 килограммов, но потом бег перерос в жизненную необходимость", - рассказывал он в одном из своих интервью.