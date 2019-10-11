Анастасія Заворотнюк на межі коми: з'явилися нові деталі про стан актриси

Анастасія Заворотнюк знаходиться в прекоматозному стані і не реагує на оточуючих - така новина сьогодні облетіла всі ЗМІ. Але сім'я актриси на її Instagram-сторінці категорично спростувала новину про її здоров'я і закликала не вірити повідомленням.

Варто відзначити, що близькі Анастасії Заворотнюк довгий час відмовчувалися і не реагували на те, що писала преса. Але, очевидно, терпець близьких актриси урвався, і вони почали висловлюватися.

Анастасія Заворотнюк (фото: bzns.media)

"Заголовки, з якими сьогодні виходить преса - знову за гранню добра і зла. І ми офіційно заявляємо: ні, це неправда!" - сказано в повідомленні.

Крім того, у повідомленні сказано, що важкі ситуації кожен має право переживати по-своєму. Близькі зірки, яка лікується від раку мозку, попросили поважати це право і перестати втручатися в їхнє приватне життя.

"Ми не готові до візитів непроханих гостей, вважаємо неприпустимим, коли представники різних видань чатують у лікарні або вдома, лізуть через паркани, блокують машини родичів і направляють їм камери в обличчя", - таке звернення з'явилося сьогодні.

Сім'я Анастасії Заворотнюк висловилася про її здоров'я (скрін: instagram.com/a_zavorotnyuk)