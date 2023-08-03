"Ананасы" из кабачков. По этому рецепту консервации они выходят, как из банки

Сейчас в Украине сезон кабачков. Это универсальный овощ, который отлично подходит, как для готовки на каждый день, так и для консервации. Попробуйте приготовить "ананасы" из кабачков, их вкус вас непременно порадует.

Какие продукты вам понадобятся

1,5 килограмма кабачков

1 литр ананасового сока

250-350 граммов сахара

2 чайные ложки лимонной кислоты или лимон

Как приготовить кабачки

Помойте кабачки и очистите их от кожуры и семян, порежьте кубиками.

Налейте ананасовый сок в кастрюлю и вскипятите. Всыпьте туда сахар и лимонную кислоту (или сок лимона). Когда весь сахар растворится, засыпьте кабачки. После закипания варите на среднем огне до готовности около 10 минут.

Разложите кабачки в подготовленные, простерилизованные баночки. Герметически закройте и отправляем остывать под одеяло.

Ананасы из кабачков с ананасовым соком очень похожи на консервированные ананасы. Их можно использовать для салатов и для пиццы. Вы можете сымитировать не только вкус, но и внешний вид ананасов, нарезав кольцами кабачки.