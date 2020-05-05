Американський актор зняв кліп на україномовну пісню: мрії кличуть за небокрай

Артист GREMO випустив перший кліп. І він на україномовну пісню "У далекій стороні"
Американський актор і співак Алекс Громаковский, який відомий також під псевдонімом GREMO, презентував дебютний кліп. В основу відео та пісні покладена історія життя артиста та його життєва філософія: не легко починати все спочатку, у "далекій стороні", однак людині під силу все, якщо її супроводжує любов.
"Ідея цієї пісні з‘явилася приблизно чотири роки тому. Тоді я відчув, що хочу розповісти свою історію. Справжність - її ключова сила, тому головні ролі у кліпі граємо ми з дружиною. У відеороботі розповідається про головне: незважаючи на відстані, проблеми й труднощі, кохання перемагає все. Кохання - це безцінний дар. Бережіть ці почуття", - зазначив GREMO.
Кліп на україномовну пісню було знято в Чикаго. Цей американський мегаполіс став рідним містом для нього - саме тут GREMO одружився зі своєю коханою Ланою і сьогодні подружжя виховує трирічного сина. Неймовірні краєвиди Міста Вітрів також приваблюють своєю одухотвореністю, неповторним шармом й красою архітектури. Вони гармонійно вплелись в загальну композицію кліпу.
GREMO - У далекій стороні
Текст пісні "У далекій стороні":
Сам-один я на чужині
Перебите крило, й мені
Ну ніяк не піднятися в небо
Поки можу іти чи повзти
Помолюся – нехай щастить
І нехай в них все буде як треба
Приспів:
У далекій стороні
Де свiтло у вiкні
У далекій стороні
Де сніжить зима
Всім вітрам, снігам на зло
Бережуть серця тепло
У далекій стороні
Де мене нема
Мрії кличуть за небокрай
Обіцяють дива і рай
Але знаю, все буде нелегко
Тож не буду слабким і на мить
Не помічу як в грудях щимить
Як згадаю забуте далеко
Приспів.
Тисячі доріг, мільйони миль за спиною лишаю
І вже навiть не знаю чого шукаю
Чи знайду в лихоманці нового дня
А час проходить, роки минають
І мине все життя, щоб зрозуміти слова
Про те, що найкраще там, де нас нема
А тихий голос серця
Давно шепоче
Про те як хочу
Я бути хочу...
Приспів.
Алекс Громаковский народився у Білорусі. Професійно займався бодібілдінгом. Згодом почав зніматися у фільмах (в тому числі - комедії "8 перших побачень"). Влітку 2019-го знявся в одній з головних ролей у голівудському бойовику The Match-Stick Flame відомого режисера Крейга Роберта Брусса.
Зауважимо, що раніше Алекс присвятив україномовну пісню усім матерям.
Алекс Громаковский - Мамі
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