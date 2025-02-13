Apple готовится производить роботов? Известный аналитик раскрыл планы компании

Apple рассматривает возможность разработки как гуманоидных, так и негуманоидных роботов для своего будущего умного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Что известно о разработках

Минг-Чи Куо заявил, что проекты роботов Apple находятся на стадии проверки концепции внутри компании. Если Apple решит продолжить разработку роботов, Куо считает, что массовое производство, скорее всего, начнется не раньше 2028 года.

Прогноз аналитика следует после того, как команда исследователей-робототехников в Apple спроектировала и создала прототип робота в виде лампы с реалистичными движениями.

В прошлом году Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple разрабатывает настольного робота с "экраном, похожим на iPad", прикрепленным к "роботизированной руке".

Если не произойдут непредвиденные задержки, он сказал, что компания планирует анонсировать устройство в 2026 или 2027 году. Однако, как уже упоминалось, текущий прогноз Куо для роботов - 2028 год или позже.

По словам Гурмана, настольный робот будет управляться в основном через Siri и Apple Intelligence. Он отметил, что устройство могло бы отвечать на команды, такие как "посмотри на меня", что позволит расположить экран на лице пользователя во время видеозвонка через FaceTime.

Настольный робот с "экраном, похожим на iPad" (скриншот)