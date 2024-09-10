alyona alyona призналась, почему не спешит замуж: "Личные планы мы немного отложили"

Личная жизнь рэперши

Знаменитость также высказалась о будущей свадьбе с избранником. В частности, она отметила, что сейчас, по ее мнению, следует направить все свои усилия на приближение победы и окончание полномасштабной войны. Поэтому о законном браке они с Владимиром, вероятно, подумают позже.

"Сейчас актуально, для меня лично, все-таки больше работа для помощи победе. И такие личные планы мы немного отложили", - объяснила alyona alyona.

Однако девушка отметила, что отсутствие официального брака не мешает называть им друг друга "муж" и "жена".

"Мы наслаждаемся этими днями, что есть. Мы вместе. Мы можем друг друга называть муж, жена совершенно спокойно. И живем, работая на победу. А дальше, возможно...", - сказала она.

скриншоты из видео

Кроме того, рэперша не жалеет, что переехала жить на Франковщину.

"Когда я приехала в гости и увидела это спокойствие, и эту природу, и тишину... И мои хобби: я люблю порыбачить, сходить за грибами, я там могу это реализовать. Я туда езжу восстанавливаться. Это как ходить жаждущим и возвращаться в место, где есть источник", - рассказала она.

К слову, с Владимиром артистка начала встречаться в прошлом году. Ранее она также около года была в отношениях с тиктокером Денисом, известным под псевдонимом YOXDEN, однако в 2022 году они объявили о расставании.

Рэперша высказалась о личной жизни (Фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Напомним, alyona alyona получила популярность после выпуска песни "Рибки" в 2018 году, которая за короткий отрезок времени набрала немало прослушиваний и сделала исполнительницу известной. После этого она выпустила еще ряд песен, которые понравились слушателю.