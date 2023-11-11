Alyona Alyona вспомнила, как в детстве ее буллили родители из-за лишнего веса: "Ну может не ешь ты уже, а?"

Alyona Alyona поделилась неприятными воспоминаниями с детства

По словам певицы, с травлей из-за лишнего веса она столкнулась после шестого класса, когда переехала в другой город.

Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

До этого она чувствовала себя счастливым подростком.

"Я себе ходила со всеми детьми, имела много друзей, имела первую любовь (в следующем году нашей с кумом дружбе будет 30 лет!), была 3-я по росту среди девушек. Я никогда не стеснялась есть с одноклассниками, ходила на танцы, пела на сцене. Я бы даже сказала, что в какой-то момент я начала вытягиваться и стройнеть. Хотя костюмы принцессы и графини у фотографа школьного были мне маловаты все равно", - рассказала знаменитость.

Затем будущая звезда пошла в гимназию, где ее начали буллить.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"А потом гимназия... Она была маленькая, где-то до 200 учеников. И я единственная там была такая хорошо смачная. А еще одежда: как ни крути, но она мне добавляла лет 10. В 11 на 20. Как учительница. Спасибо бабушке, что немного из гуманитарки передавала чего-то современного и соответствующих размеров. За это старшеклассники немного меня стебали. Был такой парень Лев, который мог даже ногой ударить по заднице, потому что у нас одинаковые портфели. А после уроков приставал, потому что у меня был уже второй размер груди в том возрасте", - рассказала она.

Alyona Alyona призналась, что склонность к набору веса у нее передалась по линии папы.

Однако родители ее надеялись, что со временем она вытянется, как это сделали папа исполнительницы и ее тетя, сестра отца.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Она также добавила, что любила взять в библиотеке сказки народов мира и читать их часами. А во время этого процесса есть.

Тогда же знаменитость стали осуждать.

"В школе - от старшаков. В обществе - все ходили и что-то капали моим родителям на общих застольях, что я много ем. В семье - мама просто смотрела таким взглядом, молча, но глаза все говорили: "Ну может не ешь ты уже, а?". А папа спрашивал, пролажу ли я еще в дверь и налезает ли на меня еще одежда", - вспомнила певица.

Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Артистка очень обижалась, и потому ела еще больше на зло всем.

"Поэтому все мамки, которые у меня в частных сообщениях спрашивают, что делать, чтобы ребенок контролировал вес - главное, не поступайте так. Говорила ли я об этом с родителями? Нет", - призналась Алена.